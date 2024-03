Ágatha Ruiz de la Prada y Jesús Vázquez firman la paz en la repesca

La diseñadora de moda volvió a "Bailando con las estrellas" para disputar la repesca y aprovechó para hacer las paces con Jesús Vázquez tras la polémica de hace semanas.

La repesca llegaba esta semana a "Bailando con las estrellas". Este sábado, los seis concursantes eliminados, Miguel Torres, Josie, Sheila Casas, Carlota Boza, Pinto y Ágatha Ruiz de la Prada, tuvieron la oportunidad de bailar de nuevo en el programa para intentar volver a ser concursantes, aunque finalmente fue Pinto el ganador de esta 'segunda oportunidad'.

Pero las miradas no estuvieron centradas en los bailes, sino en el regreso de Ágatha Ruiz de la Prada al concurso. Hay que recordar que la diseñadora de moda protagonizó varias polémicas durante su participación en el concurso. Primero con las valoraciones del jurado y posteriormente con Jesús Vázquez, el presentador del espacio.

Gracias a la repesca, Ágatha Ruiz de la Prada y Jesús Vázquez tuvieron la oportunidad de arreglar sus diferencias después del cruce de declaraciones que hacían ambos hace semanas. Ambos firmaron la paz y Ágatha Ruiz de la Prada volvió a despedirse del concurso.

Ágatha Ruiz de la Prada y Jesús Vázquez firman las paces

La diseñadora de moda protagonizó varias polémicas a lo largo del concurso, la primera de ellas con el jurado por las valoraciones que este le hacía, algo que la molestó hasta el punto de marcharse del plató y pedir su expulsión.

Una vez eliminada, Ágatha Ruiz de la Prada aseguró sentirse "muy contenta y muy liberada", unas palabras que no pasaron desapercibidas para Jesús Vázquez: "Al salir de aquí dijo que para ella había sido una liberación irse. Ágatha, yo comparto tu opinión, porque fue una liberación para todos".

Las palabras del presentador sorprendieron mucho a Ágatha Ruiz de la Prada, quien consideró que "estuvo antipático" con ella durante la emisión del concurso. Aún así, tras el reencuentro, ambos pudieron aclarar todo el embrollo, y Jesús Vázquez le aseguró a la modista que "yo no estoy enfadado contigo, mi amor. Tú dijiste que fue una liberación irte del programa, y yo, de broma, dije que fue una liberación para todos".

Aunque Jesús aseguró que había sido una broma, Ágatha Ruiz de la Prada se lo había tomado en serio: "Tengo mucho sentido del humor, pero no para lo de la tele. Mis compañeros me quieren muchísimo y me desean lo mejor para mí". Unas palabras que secundó el presentador asegurando que "te deseo lo mejor de lo mejor".