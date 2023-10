La cancelación de "Cuentos Chinos" deja diferentes reacciones entre los famosos

La decisión de Telecinco de cancelar el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez ha provocado que diferentes rostros famosos dejen unas reacciones de lo más varias.

La decisión de Telecinco de cancelar "Cuentos Chinos" hace dos días tras solo 10 entregas ha provocado que diferentes caras conocidas, no solo del entorno de Telecinco, hagan pública su opinión sobre la decisión que ha tomado la cadena de Mediaset con el programa que presentaba Jorge Javier Vázquez.

Las malas audiencias era el motivo mediante el cual Telecinco justificaba su decisión de finalizar el programa, con el que pretendían competir con "El Hormiguero" de Pablo Motos. Una decisión que ha sido criticada y apoyada por diferentes rostros como Samanta Villar, Carlota Corredera, Antonio David Flores e incluso por participantes del propio programa como Susi Caramelo o el propio Jorge Javier Vázquez.

La cómica, y una de las colaboradoras del programa, se quiso referir a la cancelación del espacio tirando de ironía en sus redes sociales, donde escribió: "Espero que os haya gustado la primera temporada de 'Cuentos Chinos', deseando que se grabe la segunda". Mientras que el presentador del espacio analizó la situación e hizo referencia a su rival, Pablo Motos: "Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero... ¡Los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming. Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito".

Carlota Corredera y Samanta Villar muy críticas con Telecinco

Rostros como Carlota Corredera, una cara conocida de Telecinco, o Samanta Villar, presentadora durante muchos años en Cuatro, salieron en defensa de Jorge Javier y de "Cuentos Chinos". La que fuera presentadora de "Sálvame" o "Cámbiame" quiso mostrar su apoyo al presentador ante los micrófonos de Europa Press: "No he podido hablar con él, pero yo solo puedo decir una cosa y es que lo siento muchísimo por él y por el equipo, del último al primero".

Además de apoyar a Jorge Javier, la presentadora dio un palo a Telecinco: "Los datos no han sido los esperados para la cadena... Tres semanas también es poco tiempo, pero bueno yo no estoy en los despachos". Pero esta no ha sido la única crítica dirigida contra la cadena, Samanta Villar, presentadora de "21 días" y "Conexión con Samanta" también ha sido muy dura con la cadena: "Jorge, este edificio se lo come un fondo buitre, pero deseando estoy de ver tu próxima aventura".

Las palabras de Antonio David Flores a Jorge Javier Vázquez tras la cancelación de "Cuentos Chinos". Fuente: (Antonio David Flore) pic.twitter.com/rLHnufspqv — Show España (@ShowEspana) September 29, 2023

Eso sí, no todo han sido palabras de apoyo para Jorge Javier, porque Antonio David Flores ha aprovechado la cancelación del programa para cargar contra el presentador en su canal de YouTube: "Ha durado tres semanas el programa... Jorge Ja, la marea azul pudo contigo, ha terminado con 'Sálvame', ha terminado con la audiencia de Telecinco desde hace dos años y medio... Gracias a tu amiga Rociíto".