David Bisbal sorprende a Broncano en 'La Resistencia' y da la noticia de su vida

El cantante almeriense apareció en el programa de Movistar Plus para explicar por qué no había acudido nunca y asegurar que había estado "esperando el momento perfecto".

Quien la sigue la consigue. Y si no, que le pregunten a Broncano. El presentador de La Resistencia llevaba mucho tiempo persiguiendo a un muy conocido y popular cantante español, llegando a pedirle a sus invitados que lo ayudasen a convencerlo. Y al final, su insistencia, más que su esfuerzo, ha obtenido resultados. "Se viene sorpresa esta noche", se avisaba en la cuenta oficial del programa de Movistar unas horas antes de la emisión. Y así fue. Durante la entrega de este miércoles, el espacio daba una grata sorpresa al de Jaén y cumpliendo, a la vez, uno de sus sueños: tener a David Bisbal como invitado.

Broncano había transmitido en muchas ocasiones que quería contar con el almeriense en el programa para poder entrevistarle. Lola Índigo, incluso, así como otros tantos invitados al formato, mandó un mensaje al cantante diciéndole que visitase La Resistencia. Es más, a través de las redes sociales, el espacio de Movistar dejaba algún que otro recado para el artista internacional. Pero, ni con esas. Bisbal no daba señales de querer participar. Hasta que hace tan solo unos días, en una de esas famosas menciones en Twitter, consiguieron que diese 'me gusta', empezando ya a correr los rumores de un posible acercamiento.

Bisbal da una sorpresa a Broncano con su "visita"

Y no iban mal encaminados esos rumores, pues este miércoles, nada más empezar La Resistencia, avisaban a Broncano que tenía una videollamada, y este, tras darle paso a la misma, no pudo ocultar su cara de asombro al ver quién estaba al otro lado de la pantalla. "Bueno, ¿cómo están los máquinas de La Resistencia, lo primero de todo?, saludaba Bisbal al público del programa que estallaba en aplausos y dejando al de Jaén con la boca abierta. Sin embargo, no creía que fuese real y llegó a preguntar si se trataba de un vídeo. Pero el cantante, le confirmó que era verdad, señalando que "estoy sorprendido contigo, ¿sabes lo que has liado en la redes, super insistente conmigo?". Además, el de Almería le recordaba la cantidad de mensajes que había mandado a través de sus compañeros: "¿Quién te ha dicho que no quiero ir?", le soltaba el artista.

𝗦𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗕𝗜𝗦𝗕𝗔𝗟@davidbisbal: "¿Quién te ha dicho que no quiero ir?"



La turra que le hemos dado pfffffffff que se viene jaja pic.twitter.com/kSk3YDZA6y — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 24, 2023

Y Broncano, que seguía todavía sin creerlo, le confesó a Bisbal las razones de esa creencia: "Te invitábamos y no venías y pensé que no querías venir". Ante esta revelación, el cantante le dio los motivos por los que habría ofrecido esa negativa: "He estado haciendo mi vigésimo aniversario de Almería, he estado en el Teatro Albéniz, he estado preparando el disco...", empezó a enumerar. Acto seguido, Bisbal le regaló un poco el oído a Broncano antes de soltarle el bombazo: "Que me encanta cómo eres, me encanta La Resistencia, los músicos, el público y voy contigo a muerte. Ahora os toca a vosotros poner la fecha". "Mañana", pedía el presentador de Movistar. Pero el almeriense decía que no, señalando que tenía un vuelo a México.

Después de unos minutos de charla, Broncano seguía sin salir de su asombro. Y no se le ocurrió otra cosa que preguntar: ¿Cómo se yo que esto que estoy viendo ahora mismo no es una Inteligencia Artificial?". Y Bisbal, para demostrarle que era él, respondió cantando y el público empezó a aplaudir. Finalmente, sin fecha fijada, Bisbal se comprometía a visitar La Resistencia: "Os quiero mucho y nos vemos pronto. Estoy pensando ya en tu regalo", concluía.