Milei estalla en redes por la "entrevista-trampa" de El País a Alvise: "Sucio"

Lo último que se sabía de la entrevista de Alvise Pérez en El País era que, finalmente, no se iba a realizar. El que ha sido sensación de las elecciones europeas del pasado fin de semana y los responsables del periódico del grupo Prisa no se ponían de acuerdo en las condiciones de dicho encuentro y el pasado viernes las opciones de que se llegara a producir eran mínimas.

Sin embargo, algo cambió en las últimas horas y la conversación, por llamarla de alguna manera, se ha producido y la entrevista se ha realizado y finalmente ha sido publicada en El País.

🇪🇸 | El político de derecha español, Alvise Pérez, tuvo una acalorada discusión con un periodista de El País que se puso nervioso: "Usted me dice que no puedo criticar a Zelensky por no estar aquí, pero ustedes viven criticando a Trump, a Milei, a Bukele, y no están aquí para… pic.twitter.com/92TjMOBUDK