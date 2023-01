Risto Mejide "ataca" a su propio programa por una decisión que no le gustó

El presentador de Cuatro aprovechó su otro espacio en la cadena, "Todo es Mentira", para protestar con lo ocurrido durante la emisión de la entrevista que hizo a Tita Cervera.

Viajando con Chester ofrecía este martes su segunda entrega de su regreso a Cuatro. El programa que presenta Risto Mejide entrevistaba a Tita Cervera, siguiendo la tónica normal del formato. O eso creíamos. Un día después de esta emisión, el presentador abordaba en Todo es mentira, el espacio que presenta en la cadena secundaria de Mediaset en la sobremesa, una decisión que se había tomado con respecto al contenido del encuentro con la baronesa Thyssen. El también publicista le preguntaba a la invitada a su sillón sobre la identidad del padre de sus mellizas.

Sin embargo, este momento, que se había utilizado como reclamo a la audiencia en sus promociones, era eliminado de la emisión en Cuatro. Ante esto, el presentador no dudó en manifestar su desacuerdo y criticar lo que habían hecho, pues se había engañado a los espectadores. Así, después de destacar el "maravilloso dato" de Viajando con Chester aprovechaba el inicio del programa de sobremesa para "hacer una aclaración, que obviamente yo me comprometo a cosas y luego tengo que cumplirlas".



Risto Mejide condena la censura

Risto Mejide ya había dejado clara esta intención el día de antes, explicando que "una de las preguntas que yo le hago a Tita no fue emitida". "Yo manifesté mi descontento al respecto y os dije que hoy os iba a explicar por qué", comentaba el publicista. Y su explicación continuó: "Yo no decido lo que se emite o lo que no se emite en ningún programa, ya me gustaría, pero considero que puedo discrepar de las decisiones que se toman en esta casa, como siempre he hecho, y decirlo abiertamente", indicaba en Todo es mentira.

"¿Por qué discrepo? Porque no la entiendo", confesaba Risto Mejide, antes de defender que "simplemente es una pregunta, la otra persona tiene la libertad de contestarla. La pregunta está hecha a una mujer de cuyas hijas está hablando". El presentador de Cuatro, además, insistía en que "es simplemente hablarle a la madre, la que tiene la tutoría legal de esas menores, para saber el origen de todas esas especulaciones sobre el origen biológico de esas dos menores".

"Creo que las preguntas jamás ofenden, jamás deberían molestar si lo que buscan es una verdad y, sobre todo, zanjar las especulaciones al respecto", opinaba el publicista en su programa de Cuatro. Pero, sin duda, lo que más ha molestado a Risto Mejide es que no entiende "por qué, si era tan poco adecuada, nos hemos pasado toda la semana cebándola en las promociones". "No lo entiendo, aquí hay algo que se me escapa. Y como se me escapa, pues lo digo. Si alguien me lo explica, seré feliz y os lo explicaré a vosotros. Mientras tanto, esto es lo que hay", concluía el presentador.