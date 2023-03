Luján Argüelles estrenó "Brigada Tech" con Mónica Naranjo como primera invitada

La 1 ha estrenado "Brigada Tech" su nuevo programa de divulgación que presenta Luján Argüelles y que ha recibido la visita de Mónica Naranjo como primera invitada.

Televisión Española ha estrenado un nuevo programa de divulgación tecnológica, "Brigada Tech". El programa, cuya función será reducir la brecha digital que hay en la sociedad, será presentado por Luján Argüelles y se emitirá en la noche de los viernes, en el prime time.

Este viernes se emitió el primer capítulo de "Brigada Tech" en el que la presentadora y sus colaboradores contaron con la ayuda de otra cara conocida de RTVE, Mónica Naranjo. La actual jurado de "Cover Night" visitó el programa de Luján para dar a conocer su relación con las nuevas tecnologías.

🤩 #BrigadaTech llega esta noche a las 22:15 horas en @La1_tve , capitaneado por @LUJAN_AR, unas abuelas que te las comes, unos influencers maravillosos y una servidora!! 😉❤️ Os esperamos!! pic.twitter.com/MV6WAjVrnt — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) March 17, 2023

Mónica contó como utiliza ella las tecnologías en su día a y día y cuál es su relación con ellas, y además, probó unas gafas de realidad virtual que la transportaron al metaverso. Con ellas, la cantante pudo ver una dimensión creada específicamente para ella, que le sorprendió mucho porque "te mete en una realidad que mola mucho y es muy divertida", y también pudo conocer a su avatar.

Aunque la segunda parte del experimento no conquistó tanto a la presentadora del Benidorm Fest 2023, porque aunque el avatar estaba hecho a su medida, la cantante no se sintió muy identificada con él: "A ver, es muy sosa. Es una pava, no tiene sangre y yo soy una salvaje".

"Brigada Tech" decepciona en su estreno y no engancha

A pesar de contar con el atractivo de volver a ver a Luján Argüelles a los mandos de un programa, y con el morbo que tuvo la prohibición que TVE le impuso a la presentadora para que no presentara Password en Antena 3, "Brigada Tech" no conquistó a la audiencia.

El gran estreno de TVE en la noche del viernes solo atrajo a 372.000 espectadores, quedándose con el 2,8% de share. Unos números que colocaron al programa a la cola del prime time del viernes, incluso por detrás de La 2.