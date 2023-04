RTVE enlaza una polémica con otra: Inés Hernand y los sueldos del Benidorm Fest

El ente público está en el punto de mira por lo que ha dicho la presentadora en Twitter, donde ha mostrado su enfado por la diferencia entre su salario y el de sus compañeros.

RTVE no sale de una cuando se mete en otra. Tras el lío que se armó con los sueldos que cobran algunos presentadores, ahora se ha visto envuelto en otra polémica y por el mismo motivo: el sueldo de sus presentadores y la diferencia abismal entre lo que cobraron Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez y lo que recibió la tercera presentadora del Benidorm Fest, Inés Hernand: 35.000 euros menos que sus otros dos compañeros. A esto, además, se añade el coste de la segunda edición, un 42% más que el año pasado.

La edición de Benidorm Fest 2023, en la que salió Blanca Paloma como representante de España en Eurovisión y su Ea Ea, costó a RTVE 4.069.328 euros, lo que supuso un aumento del 41,58% respecto al año anterior. Según las cifras, el mayor gasto fue el pago a las productoras, 2.472.000 euros, seguido del coste en personal técnico del ente público, 659.449 euros. Sin embargo, la polémica no ha venido únicamente por el aumento de los costes del festival, sino por los salarios de sus presentadores, siendo Hernand la única que repetía y la que, casualmente, ha cobrado menos.

Inés Hernand lleva su enfado a Twitter

Pese a que Rodrigo Vázquez ha asegurado que la cantidad real que ha recibido está muy alejada de esos 50.000 euros, en el presupuesto con la productora Boomerang TV "constan las siguientes cantidades sin identificar el nombre de los presentadores a los que corresponde: presentadora 50.000,02 euros, presentadora 15.000,02 euros y presentador 50.000,02 euros". Y aunque no desvela los nombres de a quién corresponde cada cantidad, es más que obvia la identidad de cada uno, sobre todo, a raíz de la publicación en Twitter de Inés Hernand.

anda esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000€ menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm fest fíjate qué risa y qué bien me sienta 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/to5UU5ARJ9 — InésHernand (@InesRisotas) April 19, 2023

"Anda esta pequeñísima, testimonial y simbólica diferencia de cobrar 35.000€ menos que mis dos compañeros presentadores del Benidorm fest, fíjate qué risa y qué bien me sienta", publicaba Inés Hernand en su cuenta oficial de Twitter. Pero no es la primera vez que esto ocurre, ya que en la edición pasada, la humorista presentó junto a Alaska y Máximo Huerta y también cobró menos que ellos: unos 10.500 euros. Quien no ha percibido nada ha sido el jurado encargado de elegir al ganador. Según RTVE a Público, "en el presupuesto figura una partida de 4.000 euros como 'Gastos invitados jurado internacional' que, se destinaron a cubrir los gastos de alojamiento y desplazamiento de dos miembros del jurado internacional, mientras que el resto del jurado se alojó en los alojamientos facilitados por el Ayuntamiento de Benidorm y sus gastos de desplazamientos se gestionaron a través de solicitudes de dietas como 'invitados".