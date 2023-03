Pablo Iglesias, censor tuitero que presume de libertad de expresión en Canal Red

El exlíder de Podemos pide a la gente que participe en su nuevo canal de televisión mientras bloquea en Twitter a todo el que discrepa de él: periodistas, políticos y simples ciudadanos.

Pablo Iglesias acaba de lanzar un nuevo canal de televisión a través de YouTube, Canal Red. Lo hace apelando a la pluralidad informativa para “romper el bloque de poder mediático en España” y anima a seguirlo a través de Twitter. Una iniciativa muy legítima si no fuera por un pequeño detalle: el Pablo Iglesias político se caracterizó por censurar a centenares de periodistas, escritores y políticos que se atrevían a llevarle la contraria o cuestionar sus planteamientos en las redes sociales, especialmente en la red del pajarito. El gran censor se quiere convertir en adalid de la libertad de expresión.

Hay múltiples ejemplos de su actividad censora en Twitter que van desde conocidos periodistas a políticos de ideología diferente a la suya. ESdiario ha lanzado una pregunta en esa red social a través de su subdirector, Benjamín López, pidiendo a los usuarios de la red que se identifiquen como bloqueados por Pablo Iglesias. La muestra obtenida, sin valor estadístico, sí es sin embargo my significativa.

Entre los que aseguran estar bloqueados por Iglesias figuran periodistas como John Müller, Luis del Pino, Irene Cacabelos, Jorge Vilches, Rebeca Crespo, David Aragonés, Manuel Aguilera, María Durán, Francisco Trejo, Enrique Martínez, Roberto Granda y el propio Benjamín López, entre otros. No hay un patrón claro. No se trata de profesionales que trabajen en medios de una determinada línea editorial. Tampoco de personas que hayan tenido enfrentamientos personales con él. El único rasgo en común es la discrepancia o la publicación de artículos u opiniones que no eran del agrado del exlíder de Podemos.

También figuran en esa lista de personas non gratas para Iglesias otros políticos de signo contrario al suyo. Así podemos encontrar a diputados de Vox, como Víctor Sánchez del Real, o del PP, como Percival Manglano. Incluso hay escritoras como Lucía Etxebarría que son habituales en la red social por expresar sus ideas políticas que incluyen en ocasiones opiniones contrarias a Iglesias o a su proyecto político.

A esa lista hay que sumar a decenas y decenas de tuiteros que no tienen una proyección pública, pero que han sido vetados por Iglesias, el mismo que anima ahora a todos a seguir su Canal Red: “suscríbete, participa, milita en Canal Red”, dice él mismo en el primer vídeo que ha colgado en YouTube.

Ahora sí parece que a Iglesias le interesa que la gente se suscriba e incluso pague. Pide donativos para sacar adelante el canal. Lo que parece más dudoso es que de verdad quiera que participen, ya que, a tenor de su modo de actuar en las redes sociales, si la participación implica un tono crítico lo más probable es que acabe bloqueado. Su dinero sí, sus críticas no. En realidad lo que desea es que milite en su canal, eso sí, que acepte sus predicados y los pregone. La discrepancia la admite mal.