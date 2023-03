Juan y Medio y su extraña "adicción" impresionan a María Casado en TVE

El mítico presentador de la televisión andaluza ha visitado a la periodista en "Las tres puertas" y ha contado el motivo que lo mantiene enganchado a "La tarde, aquí y ahora".

Juan y Medio es de esos presentadores cuyo canal en el que trabaja va seguido de su nombre. De hecho, su dilatada carrera va asociada a uno de los más exitosos de Canal Sur, La tarde, aquí y ahora. El presentador andaluz estuvo este miércoles en La 2, en el programa Las tres puertas de María Casado, donde, precisamente, ha revelado las razones por las que sigue enganchado a este hueco mediático para las personas mayores.

Esta confesión surgía porque María Casado se interesaba por el éxito del programa, que ya lleva más de 14 años en antena, así como por el aprendizaje que el almeriense adquiría de los abuelos y abuelas que se sentaban cada tarde ante las cámaras para paliar, un poco, la soledad que sienten. Juan y Medio, ante esta cuestión, no dudó su respuesta: "He aprendido a relativizar", apuntaba en el programa de La 2.

El caso de éxito de Juan y Medio en Canal Sur

Juan y Medio se sentaba junto a María Casado en el programa de La Dos de TVE, donde ha destapado algunos pasajes de su vida, entre ellos, su "adicción" a Canal Sur y el aprendizaje que obtiene de sus invitados: "He aprendido a relativizar, porque cuando uno cree que lo nuestro es un problema y ves que alguien que pasó la guerra, que estuvo sojuzgada, que no tuvo relaciones sexuales, que no pudieron mostrarse como eran, que desvivieron su vida, se la vivieron otros, y han sido muy elegantes y muy nobles. Se han quedado sin vacaciones, sin vida, sin dentaduras, sin viajar, para que todos nosotros lo hagamos", aseguraba.

Además de esto, el presentador de Canal Sur resaltó "la humildad, la naturalidad y la bondad" con la que acuden al programa. "Los tengo cada tarde y me siento un privilegiado, porque ellos viven en la soledad, que es el gran mal de las personas que incluso tienen patologías", comentaba a María Casado. Pero no fue lo único que quiso destacar Juan y Medio ya que recordó algunas de las confesiones de las que ha sido testigo, ya que muchos de los que acuden sienten "mucha vergüenza" por ser criticado. Pero el miedo de morir solo puede más y acaban sentándose en el plató.

La anécdota del funeral de su padre

Pero la charla entre María Casado y Juan y Medio no se centró nada más que en su trayectoria profesional y en las enseñanzas que obtiene de sus invitados, sino que el andaluz se sinceró también sobre varios aspectos de su vida. Entre sus anécdotas, el almeriense contó una que tuvo lugar el día de la muerte de su padre, dejando totalmente sorprendida a la presentadora de TVE. "Uno de los días más divertidos de mi vida fue el entierro de mi padre, puedo sentir que he perdido a mi padre pero es que vino una gente al entierro que me lo pasé… el día de la entrega de las cenizas fue muy divertido", señalaba.

Ante la perplejidad de María Casado, el almeriense explicó que cuando hicieron la entrega de las cenizas, las que les dieron fueron las de un portugués: "Viene mi hermano y me dice: ¿Tú sabías que nuestro padre era portugués?", relataba Juan y Medio, quien bromeó en ese momento con la señora que le hacía entrega de la urna, asegurándole que enterarían a Joao, que así venía escrito. "No hemos querido investigar porque justo había una banda que robaba cenizas", finalizaba la anécdota.