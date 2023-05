Carlos Herrera y el irresoluble problema que mantiene con su hija, Rocío Crusset

En su colaboración con "Herrera en COPE", el veterano meteorólogo José Antonio Maldonado le recordó al comunicador almeriense la rivalidad deportiva que mantiene con la modelo sevillana.

Todos saben que a Carlos Herrera le encanta hablar de fútbol. El comunicador almeriense es ferviente seguidor del Real Betis Balompié y, como lo era hace tiempo también del Fútbol Club Barcelona, no tiene ninguna simpatía ni por el Real Madrid ni, por supuesto, por el Sevilla. Y ahí choca con una de las personas a la que más quiere Herrera, su hija Rocío Crusset, la modelo de 28 años que tuvo durante su matrimonio con Mariló Montero.

El "complicado" asunto volvió a estar presente en el programa Herrera en COPE, aunque en esta ocasión el encargado de introducirlo no fue otro que el veterano y popular meteorólogo José Antonio Maldonado. El colaborador del espacio de Carlos Herrera, aportó, como de costumbre, su sapiencia previsora en términos meteorológicos, pero, además, dejó caer su pulla futbolera a un desprevenido Herrera.

Maldonado, confeso seguidor sevillista, le reprendió al almeriense que se hubiera olvidado de hacer mención al último triunfo heroico conseguido por el equipo de Nervión y que le sirvió para disputar una nueva final de la Europa League. "No me has dicho nada de cómo quedó el Sevilla... supongo que te habrás enterado", preguntó irónicamente el meteorólogo a Herrera. "Sí, sí, el Sevilla, heroico, en la prórroga y ahora le espera en la final la Roma de Mourinho", contestó el almeriense.

Herrera y la final de la Europa League en Budapest

Pero el veterano hombre del tiempo de Televisión Española quería seguir ahondando en la herida y le dio a Carlos Herrera donde más le duele. "¿Podías invitar a tu hija a la final a Budapest?", volvió a preguntar, aún de manera más irónica José Antonio Maldonado ante las sonrisas del almeriense. Y el meteorólogo, impasible al desaliente, continuó en su empeño. "Tu hija me dijo el otro día que la hicieron bética, pero que cuando tuvo uso de razón se cambió al Sevilla". "Eso es verdad", reconoció el propio Carlos Herrera. "Es una causa inexplicable en la familia, pero bueno", apostilló el comunicador de COPE.

Fuera ya de toda disquisición futbolera, Maldonado reconoció que, en lo que al tiempo se refiere, se había cumplido el dicho aquel de "cuando marzo mayea, mayo marzea" y anticipó las lluvias que se están produciendo durante la semana en gran parte del país. “La inestabilidad será generalizada en toda España, con chubascos tormentosos y algunos acompañados de granizo y nieve a partir de los 700 metros, con vientos fuertes en gran parte del país”, aseguró Maldonado.