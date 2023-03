La respuesta de Ana Mena a una de las preguntas clásicas deja KO a Broncano

La cantante malagueña visitó La Resistencia y su sinceridad al decir que tiene cero relaciones sexuales deja impactado al presentador, que no había oído nada así en sus seis temporadas.

La Resistencia quería cerrar la semana por todo lo alto y así lo hizo. Para ello, contó con una de las cantantes del momento, Ana Mena, quien acudía ya por tercera vez al programa de David Broncano. En esta ocasión, la malagueña ha visitado el programa de Movistar Plus para hablar con su presentador sobre su nuevo álbum, Bellodrama, su segundo disco, que salió al mercado el pasado 24 de marzo. En él se pueden encontrar temas como Música Ligera, Las 12 o A un paso de la luna, éxitos que le han otorgado millones de reproducciones.

Ana Mena entraba al plató de La Resistencia, en el Teatro Príncipe Gran Vía con muchas ganas, no solo por su entrevista, sino porque también estaba deseando sentarse por los enormes tacones que llevaba. El encuentro de la cantante y Broncano se desarrolló con total normalidad. No faltaron las bromas y las anécdotas. Ni tampoco el regalo, por su puesto, un habitual ya del espacio del formato de Movistar, junto con las preguntas clásicas.

Las respuestas de Ana Mena a las preguntas clásicas

David Broncano no puede dejar pasar la oportunidad de enterarse de ciertos aspectos íntimos de sus invitados. De ahí que las preguntas clásicas sobre el dinero en el banco y el número de relaciones sexuales se hayan convertido en un habitual. Por lo que, con Ana Mena, no iba a ser diferente. Sin embargo, la malagueña no quería responder al de Movistar sobre cuánto dinero tenía, pero ante la insistencia del presentador, la cantante cedió. ''No me gusta hablar del dinero. Antes era más descontrolada, estoy aprendiendo a ahorrar", indicaba para después señalar: "Más de un millón, menos de 200 millones''.

Puede que la primera vez en seis temporadas que alguien viene con el depósito vacío. Hasta María Teresa Campos dijo que no tenía el marcador a cero. Tenía que pasar y no pasa nada.@AnaMenaMusic pic.twitter.com/jjI8k90dKE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 30, 2023

Pero la respuesta que dejaría a Broncano KO llegaría después, ya que Ana Mena fue muy clara con respecto a las relaciones sexuales: ''Ahí estoy jodida tío, cero. ¿Alguien te ha dado la respuesta de cero?'', confesaba y preguntaba la artista. ''Creo que no'', contestaba el de Movistar alucinando con la respuesta. Aunque hay un motivo detrás, tal y como la propia cantante explicaba. Y es que ha estado muy ocupada con su último disco. ''La primera vez quizás en seis temporadas que alguien dice vengo con el depósito vacío'', afirmaba Broncano.

El regalo de la malagueña que ilusiona a Grison

Como también es costumbre en La Resistencia, cada invitado que acude al programa de Movistar tiene que llevar un regalo para Broncano y, a veces, para todo el equipo. Así, Ana Mena, siguiendo esta tradición, llegó un presente muy especial al presentador: ''Esto está muy guay y mola mucho. Lo ha cultivado mi padre'', comentaba la malagueña, sacando una bolsa de moringa. Debido al aspecto y cómo lo llevaba, tuvo que aclarar que "no se fuma, es una hierba con muchas propiedades y mi padre dice que es la hostia. Tienes que hacerte una infusión por las mañanas, es buena para la digestión'', explicaba ella. Pero la broma por su aspecto ya había hecho "ilusión" a Grison.