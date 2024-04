Las confesiones de Carlos Boyero: de los burdeles a ver cine porno con Trueba

El crítico de cine escribe sus memorias en un libro en el que no falta el alcohol, las drogas y la prostitución. De robar dinero a su abuela para ir a un burdel hasta los enfados de Pedro J.

A pesar de que se publicaron a finales del mes de marzo, las memorias del crítico de cine Carlos Boyero salen ahora a escena gracias a las redes sociales. Y es que se ha hecho viral en X un hilo que recopila algunos de los momentos vividos por el también periodista de El País y que recopila en este libro que ha titulado No sé si me explico. Boyero nunca ha escondido su gusto por las drogas y el alcohol pero los detalles de sus historias desde luego que no dejan indiferente.

Y es que además del cine, el consumo de estas sustancias, las visitas a burdeles o su obsesión con el porno marcan estas páginas en las que añade también los nombres de amigos suyos. Este hilo que recoge los highlights del libro comienza por las no pocas veces que la prostitución protagoniza la vida de Boyero, que además deja bien claro que está orgulloso de ello.

Por ejemplo cuando conoció ese mundo, con tan solo 15 años, en el Barrio Chino de Salamanca, momento que califica como “agradable”. Además, cuenta cómo una vez le robó dinero a su abuela para irse a un burdel unas Navidades. “Fue tremendo. Allí, con las p*** y los villancicos”, escribe un Boyero que matiza que jamás se sintió “como un delincuente con ellas porque siempre tuvo el suficiente dinero para acceder a una prostitución no explotada, sino voluntariamente elegida”.

Al cine porno con Fernando Trueba

Además de la prostitución, en sus memorias también aparece constantemente el porno. Muy feminista todo. Por ejemplo, cuenta cómo una vez, con Fernando Trueba, tuvieron que decidir entre ir a entrevistar a Gerard Depardieu o irse a ver porno. Eligieron la segunda. “Tuvimos que decidir si volvíamos a ver a Depardieu o meternos en un cine porno a ver Las Orgías de las SS y luego comer un bocadillo. Y dijimos: ‘Pues casi mejor nos vemos el porno y cenamos’”.

Siempre borracho y drogado

La siguiente anécdota rescatada aúna todo: porno, drogas y alcohol. Y tiene como protagonista a Pedro J. Ramirez, ex director de El Mundo. Carlos Boyero cuenta que, mientras escribía un artículo larguísimo que ocupaba dos páginas del periódico sobre televisión, acompañaba cada una de ellas con “un chupito de whisky y una raya”. Como no le daba tiempo, invitaba a subir al chófer de Pedro J.Ramírez -que era el encargado de ir a por el artículo- le invitaba a subir a casa y le daba una copa y revistas porno “para tenerlo entretenido”.

Tampoco hay que pasar por alto cuando califica de dramático que se le humedeciera la cocaína en San Sebastián o Venecia; cuando confiesa que la radio podía ir perjudicado pero no a la televisión porque en este segundo caso “te veían el careto”; o la anécdota con Paco Rabal en un taxi por Madrid.

A continuación puedes ver el hilo completo en el que se recopilan todos estos momentos.