Losantos ve cómo otro de sus colaboradores sigue a Girauta y da la espantada

Corren malos tiempos para el comunicador aragonés, que este lunes ha recibido una muy mala noticia de parte de uno de los periodistas de cabecera de EsRadio y Libertad Digital.

No corren buenos tiempos para Federico Jiménez Losantos. Al comunicador aragonés parece que no le sonríes las encuestas últimamente y que sus continuas críticas hacia Vox están apartando a numerosos oyentes de su programa matinal en EsRadio. Es posible que muchos de ellos estén algo contrariados por la campaña que el periodista turolense ha afrontado en contra de un partido que, en su momento, ayudó a crear y al que apoyó hasta hace solo unos meses.

Pero este nuevo rumbo no solo despista a algunos de sus fieles, sino que también tiene consecuencias directas entre varios de sus colaboradores de cabecera. Ya hace meses, Juan Carlos Girauta abandonó EsRadio después de varios enfrentamientos en antena con el director de Es la mañana de Federico y el abogado barcelonés abandonó la estructura de Libertad Digital para aterrizar en El Debate con sus artículos de opinión.

Con las puñaladas que se suelen lanzar Jiménez Losantos y César Vidal, uno de sus socios en la creación del grupo de comunicación, al margen, parece que esta deriva del comunicador aragonés se ha cobrado una nueva víctima.

Y no es una cualquiera, ya que Luis del Pino acaba de anunciar en X que también abandona el barco de Federico Jiménez Losantos. El periodista madrileño, que se destacó por sus particulares teorías a cerca de la autoría de la masacre terrorista del 11-M, llevaba años presentado el programa Sin complejos dentro de la parrilla de EsRadio y también colaborando en la tertulia política del propio Jiménez Losantos. Esa relación, según ha contado el propio Del Pino, finalizará a últimos del próximo mes de marzo.

Nueva baja en el equipo de Jiménez Losantos

Por las amplias explicaciones que da el periodista madrileño en redes sociales parece, en principio, que la ruptura ha sido amistosa, aunque numerosos internautas han establecido una relación de causa-efecto entre su salida y la crítica constante que Jiménez Losantos hace de las políticas y de los representantes de Vox.

1) TOCA INICIAR NUEVA ETAPA

A partir del próximo 1 de abril iniciaré una nueva etapa profesional, por lo que ya no seguiré presentando el programa Sin Complejos en esRadio las mañanas de los fines de semana. — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) February 19, 2024

"He estado vinculado al grupo Libertad Digital/esRadio casi 20 años, desde que LD me publicara un primer artículo sobre la masacre del 11-M. Durante este tiempo, he podido trabajar con profesionales extraordinarios, algunos de los cuales se han convertido en magníficos amigos", asegura Luis del Pino, que agradece explícitamente a Federico Jiménez Losantos "todos estos años extraordinarios. Es mucho lo que he aprendido de vosotros y mucho también lo que hemos compartido. Y os lo agradezco de verdad".

Además, Luis del Pino parece no irse con resquemor ya que desea "los mayores éxitos personales y profesionales a todos y cada uno de los compañeros de Libertad Digital y esRadio. Como no me pienso ir al otro extremo del mundo, seguiremos en contacto y seguro que nuestros caminos profesionales se vuelven a cruzar".