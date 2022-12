Carmina Barrios escenifica con Broncano como castigaba a María y Paco León

La actriz y madre de ambos actores visitó el programa 'La Resistencia' para promocionar su nueva aventura en el metarverso.

Después de que prácticamente toda su familia pasara por 'La Resistencia', con el paso de Paco León y María León. Este miércoles Carmina Barrios, la madre de ambos, ha visitado el programa de David Broncano en el último programa en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid del año 2022.

La actriz sevillana se pasó por el formato de para promocionar 'Las vueltas que da la vida', un programa de humor de cuatro episodios, con la colaboración de TBS y la propia Movistar Plus+, que se trata de la primera producción audiovisual hecha en España que se encuentra dentro del metaverso.

El presentador esquivando la parte promocional de la entrevista, recordó que el pasado mes de septiembre, uno de los hijos de Barrios, Paco León, visitó el programa: "¿Sabes que la última vez que vino me soltó una hostia en la cara?". "¡Pues yo te voy a dar dos!", exclamó la invitada entre risas. "Yo sí les castigaba, les he metido...", añadió. Entonces, ambos se pusieron de pie para que la invitada le explicara al jienense que era lo que hacía a sus hijos.

Ambos escenificaban cómo Carmina castigaba a Paco y María León. “No me pegues, que a mí mi madre me pegó poquísimo”, le pedía el presentador. Entonces, la actriz se acercó a él y le apretó el lóbulo de la oreja. “Esto no te deja marca”, aseguraba a un Broncano completamente alucinado con la situación. Y cuando Grison le preguntó cómo lo hacía, Carmina se acercó y se lo demostró, dejando visible su cara de dolor.