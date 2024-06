El affaire de Maruja Torres con Begoña Gómez estalla en la SER: "Tuvimos un lío"

La veterana periodista se esfuerza en defender a Pedro Sánchez y a su mujer y anuncia, en el "Hoy por hoy", algo ya sabido, a quién votará en las elecciones europeas del domingo.

Maruja Torres es una de las más firmes defensoras de Pedro Sánchez y todo lo que huele al actual Partido Socialista. La veterana periodista no pierde ocasión alguna para prestar su apoyo al presidente del Gobierno y a quien lo rodea. Y, por supuesto, no iba a renunciar a dejar claro que, en su opinión, Begoña Gómez es absolutamente inocente de todos los cargos que se le imputan.

A Maruja Torres le da igual que un juez haya llamado a declarar a la esposa del presidente del Gobierno y ha optado por la ironía para no dejar ningún lugar a la duda y fajarse en la defensa de Begoña Gómez.

Lo ha hecho aprovechando la colaboración habitual que Maruja Torres mantiene con la Cadena SER, en concreto con el Hoy por hoy que presenta Ángels Barceló. En el monólogo de este miércoles, la periodista ha comenzado reconociendo, siempre irónicamente, su relación con Begoña Gómez.

Maruja Torres: "Yo también he prevaricado con doña Begoña Gómez" https://t.co/FbAGgIpn01 vía @La_SER — 🌈Ana Palomar Monge🌈 🌹🇪🇸🇪🇺🇺🇦💜 (@AnisaMarzo2011) June 5, 2024

"Esto que sigue es una confesión muy seria. Yo también he prevaricado con doña Begoña Gómez. He de deciros que tuvimos un lío. Qué digo un lío. Un affaire, una pasión, una locura. Un incesto", ha empezado Torres, que ha continuado con su particular ensoñación. "Doña Begoña es muy señora y se limitó a fijar las reglas. Prevaricaríamos en la parte posterior del Falcon, o si estaba ocupada, en la zona de equipajes".

Maruja Torres concluye su colaboración dejando claro algo que parece muy evidente, el sentido de su voto en las elecciones europeas del próximo domingo. "Sabéis dónde encontrarme. En mi colegio electoral, el próximo domingo, a pie de urna y votando con la mano zurda", reconoce Maruja Torres en su despedida.

A Begoña nadie la acusa de prevaricar. Maruja Torres es analfabeta. — María González (@MariaGo59849477) June 5, 2024

El monólogo de la periodista provocó numerosos comentarios críticos en las redes.