Más del 40% del Plan Moves III no se ha resuelto

Según el Gobierno la falta de Presupuestos en 2024 no afecta al Moves, pero el sector espera la revisión de Sánchez mientras que quedan todavía unos 87 millones disponibles del programa.

Sin concretar nada pero dando por bueno el optimismo, según el PSOE la falta de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 "no afecta al Plan Moves", ya que depende de las ayudas europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), han señalado fuentes del Gobierno, al tiempo que han remarcado su compromiso de "seguir apoyando" la electrificación de la movilidad, aunque "aún debe concretarse".

La renuncia del Gobierno a presentar los PGE para este año tras el adelanto electoral en Cataluña ha provocado la preocupación del sector automovilístico, ante el temor a que este hecho no permita "reformular" las ayudas del Plan Moves, que finalizan en julio, después de que el presidente Sánchez se comprometiera a "revisar" este programa a finales de febrero.

El sector, que ha alertado en varias ocasiones de que las ayudas del Plan Moves "no estaban funcionando" y que ha pedido al Ejecutivo que los incentivos se abonen de forma directa en el momento de la compra, se "aferra" a lo que dijo Sánchez durante el Foro Anfac, al tiempo que han remarcado que renovar el Moves III con un Moves IV sin introducir cambios "está demostrado que no funciona", ya que los clientes van a seguir tardando entre uno y dos años en recibir la ayuda.

En el marco del Foro Anfac celebrado a finales de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que su Ejecutivo iba "a redoblar" los esfuerzos, en colaboración con el sector, para revisar y reforzar el Plan Moves.

En esa misma cita, el presidente de la patronal de los fabricantes, Wayne Griffiths, mostró su preocupación por la situación, asegurando que "las cosas no iban bien", no por un problema de oferta, sino porque "el Moves no funciona".

Por su parte, la presidenta de la patronal de concesionarios (Faconauto), Marta Blázquez, pidió que el Gobierno secundara con medidas la unión que "está demostrando el sector" para impulsar la penetración del vehículo eléctrico en España que, según las previsiones, se estancará este año en torno al 12%, mientras la media europea es del 22%.

"La penetración del vehículo eléctrico está decreciendo en lo que llevamos de año y eso es una situación preocupante, ya que el Moves tiene presupuesto, pero no está funcionando", han asegurado desde el sector.

Asimismo, no contemplan "un parón en el Moves" y esperan la continuidad de las ayudas con una reformulación del programa que recoja las inquietudes del sector. "Que el cliente tenga la certeza de que el descuento es en el momento de la compra y agilizar la tramitación administrativa, que debe ayudar a que las comunidades autónomas mejoren los plazos".

Las ayudas contempladas en el Plan Moves III son de hasta 7.000 por el achatarramiento de un coche para la compra de uno nuevo que sea 100% eléctrico o híbrido enchufable con una autonomía superior a los 40 kilómetros.

Queda más del 40% por resolver

El Plan Moves III está dotado con 1.200 millones de euros, de los que solo se han resuelto un 57%, unos 556,9 millones de euros de los 978,7 millones asignados, con ampliaciones incluidas, según los últimos datos publicados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que es el encargado de la gestión del programa a nivel nacional.

Así, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció en noviembre de 2022 una ampliación de las ayudas para el Plan Moves III en 400 millones, hasta los 1.200 millones de euros, por lo que todavía quedan por asignar unos 221,2 millones de euros a las CC.AA.

Es decir, desde finales de enero solo se han resuelto unos 44,2 millones de euros respecto a los 512,7 millones de principio de año, al tiempo que las solicitudes recibidas por las regiones españolas suponen un 114% del presupuesto asignado, con 1.113 millones de euros, por lo que todavía quedan unos 87 millones disponibles para repartir hasta el 31 de julio.

Ante esta situación, marcas como Fiat, entre otras, han anunciado que anticiparán los 7.000 euros de ayudas del Plan Moves III tanto en sus operaciones de compra como de renting.