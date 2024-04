La recarga eléctrica es un problema de toda Europa

La recarga es la piedra de toque de la movilidad eléctrica, Europa va con retraso, pero la eurodiputada Susana Solís vuelve a remarcar que España está todavía "peor". Falta colaboración.

La eurodiputada Susana Solís, del grupo parlamentario Renew Europe, ha lamentado este jueves que en temas de infraestructura de recarga en Europa, con el cumplimiento de los objetivos para la descarbonización del sector de transportes y vehículos pesados, se va "mal" y en el caso España, aún "peor".

"El reglamento de infraestructura de recarga, la Comisión Europea lo presentó teniendo en cuenta el objetivo de 2030, que era el 30% (de reducción de CO2). Hemos subido el objetivo al 45%, tendremos que actualizar el objetivo de AFIR, ¿no? Por lo tanto, ya vamos mal, vamos mal, porque con estos objetivos no vamos, pero luego, aparte en el caso de España, pues vamos aún peor", ha dicho la eurodiputada al cierre del I Foro Anfac del Vehículo Pesado y Autobús 'Conduciendo el mañana'.

La eurodiputada hacía referencia a los objetivos fijados en el Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos (AFIR) adoptado por el Consejo de la Unión Europea en julio de 2023, con el que se pretende que en los próximos años se instalen más estaciones de recarga y repostaje de combustibles alternativos en toda Europa.

En abril, el Parlamento Europeo ha aprobado que se aumenten los objetivos intermedios de reducción de CO2 del 45% durante el período 2030-2034 y del 65% para 2035-2039, hasta llegar al 90% en 2040 (con respecto a los niveles de emisiones de 2019).

"Europa quiere ser ambiciosa, pero con ese mismo objetivo que hemos ampliado en las emisiones, tendríamos que haber ampliado nuestro objetivo de infraestructura de recarga. Y eso falta, y eso es algo que es fundamental para los próximos cinco años", ha dicho Solís refieriéndose a la conformación del la Eurocámara tras las elecciones europeas en julio.

Respecto a si el resultado de estos comicios cambiarían los objetivos de descarbonización del sector del transporte y vehículo pesado, ha dicho que "el mensaje es claro, los objetivos los tenemos. ¿Puede haber flexibilidades? Sí, puede haber flexibilidades pequeñas, pero no nos olvidemos de que el objetivo de la próxima comisión será el mismo".

Además, ha añadido que "independientemente de la composición del Parlamento, esto va a ser así. Lo que sí va a cambiar es algo que ya se ha empezado a cambiar ahora, y es que la prioridad de la próxima Comisión Europea, que es recuperar la autonomía estratégica compatible con la transición y con la competitividad. Hacer compatible esta transición y volver a reindustrializar Europa, y aquí este sector es importantísimo", ha dicho hablando a miembros de la industria del transporte pesado.

Necesitamos ser "aliados"

Finalmente, el evento ha sido clausurado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien ha pedido a los empresarios y miembros del sector del transporte y vehículo pesado ser "aliados" del Gobierno en los procesos de descarbonización de la industria.

"Porque en la descarbonización tenemos que ir de la mano sector público y el sector privado. Tenemos que ser aliados en esta cuestión, porque yo les soy sincero, no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás, pero si no lo sabemos hacer bien, pues tendremos dificultades y problemas de cara al futuro. Por tanto, en ello nos jugamos mucho todos, formamos parte de la misma nave", ha dicho el secretario.

Asimismo, ha hablado del apoyo al tejido productivo para lograr los objetivos de sostenibilidad y crecimiento económico que tiene la industria, mientras se cumple con las metas trazadas en Europa de materia climática e independencia energética.

"Para que el mañana sea sostenible, tiene que venir acompañado de desarrollo económico. Son dos caras de la misma moneda y seguramente no vamos a poder avanzar como quisiéramos en sostenibilidad si no mantenemos un determinado nivel de crecimiento. Esto pasa por estar muy cerca de los sectores productivos y por apoyar a nuestro tejido productivo", ha dicho Santano.

Por último, ha dicho que desde su departamento, están abiertos a recibir las inquietudes del sector del transporte en todo momento.

"Para atender sus reivindicaciones y buscar soluciones a donde sea posible, tenemos que continuar en esta dirección. Como muchos de ustedes saben, tenemos algunos foros de trabajo que nos pueden permitir poner en común asuntos como el de la descarbonización. En el Comité Nacional de Transporte por Carretera tenemos cuatro grupos, uno de ellos sobre descarbonización. Es un canal de comunicación y escucha abierta para avanzar juntos", ha concluido.