Ford ya tiene listos los primeros eléctricos 100% adaptados

El Tour Adapta 2024 de Ford España ha arrancado con la presentación de dos vehículos pioneros adaptados para personas con movilidad reducida: el Mustang Mach-e y la E-Transit, ambos 100% EV.

El tour Ford Adapta 2024, la iniciativa de Ford para promover la movilidad inclusiva, ha echado a rodar con un acto en el concesionario Ford Romadrid, en Alcobendas, donde estarán disponibles para pruebas dos vehículos Ford adaptados para personas con movilidad reducida por Rehatrans, el Mustang Mach-E y la primera furgoneta E-Transit adaptada en España, hasta el 17 de junio.

El evento se realiza en el marco del décimo aniversario del programa Ford Adapta, desarrollado en conjunto por Ford España, su Red de Concesionarios y la Fundación ONCE desde 2014, con el objetivo de normalizar y facilitar el acceso a la movilidad de las personas con discapacidad a través de la adaptación de vehículos, el empleo de tecnologías innovadoras y servicios personalizados.

Al inicio del tour, han acudido representantes de todas las organizaciones que impulsan el programa, y otras personalidades destacadas: Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas; Jesús Alonso, presidente y consejero delegado de Ford Iberia; Jesús Hernández-Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE; Luis Ortueta, gerente de Ford Romadrid; y Gema Hassen-Bey y Cisco García, embajadores de Ford Adapta.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha celebrado, por su parte, que el tour Ford Adapta 2024 inicie en su ciudad. “Me siento profundamente orgullosa de que algo tan grande empiece en Alcobendas y pueda ayudar a casi 2500 vecinos de movilidad reducida con la tarjeta autorizada. Y también, estoy agradecida a Ford por su gran labor en la inclusión de las personas con movilidad reducida”.

“Es un motivo de celebración para Ford España haber cumplido 10 años del programa Ford Adapta. La implicación en las causas sociales está en el ADN de Ford y podemos decir que la idea surge porque somos una empresa pionera en el desarrollo de vehículos para hacer universal la movilidad. Este programa nos permite trabajar en favor de la igualdad de oportunidades en el transporte”, ha expresado Jesús Alonso, presidente y consejero delegado de Ford Iberia.

“Cumplimos diez años de una alianza, entre Fundación ONCE y Ford, cuya historia esta jalonada de hitos que han facilitado la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, poniendo el foco no sólo en su inclusión socio-laboral, sino también en considerando a las personas con discapacidad como consumidores", aseguró Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE.

“Me siento muy orgullosa de ser embajadora de Ford Adapta, y de tener la oportunidad de conducir y moverme con toda la libertad, en todos los terrenos, en las mejores condiciones y con toda la innovación y la seguridad a mi alcance”, ha comentado Gema Hassen-Bey, medallista paralímpica de esgrima y embajadora de Ford Adapta.

Los vehículos de prueba estarán en el concesionario de Ford Romadrid (Alcobendas) hasta el próximo día 17 de junio, accesibles al público desde las 9:30 a las 20:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 10:00 a 14:00. Posteriormente, serán llevados a distintas ciudades de toda España, entre las que se encuentran Asturias, Salamanca, León, Alicante y, al final del año, las Islas Canarias. La información sobre las fechas y localidades del tour se comunicará próximamente.

Desde su creación en 2014, el programa Ford Adapta ha llevado vehículos para personas con movilidad reducida a más de 90 ciudades de España, con la intención de dar a conocer más estas nuevas opciones de transporte accesible, que favorecen la inclusión social de todas las personas.

Primeros eléctricos adaptados para movilidad reducida

El tour Ford Adapta 2024 presenta, como novedad, la versión adaptada de la E-Transit 100% eléctrica. Una gama en constante evolución para ser cada vez más diversa, versátil y sostenible. Esta furgoneta destaca por ser el primer vehículo comercial de Ford totalmente eléctrico, diseñada específicamente para ayudar a los profesionales a cumplir objetivos de sostenibilidad mientras desarrollan su actividad empresarial con un vehículo robusto y con excelente capacidad de carga. Además, permite el acceso a las cada vez más numerosas zonas de bajas emisiones, algo crucial para circular en áreas como el centro de Madrid.

El icónico Mustang Mach-E, conocido por encarnar los ideales de libertad, progreso y rebeldía del Mustang original, ahora cuenta también con una versión adaptada. Este modelo no solo ofrece un rendimiento excepcional y sostenible, sino que también ha sido adaptado para proporcionar una experiencia de conducción completamente satisfactoria a las personas con movilidad reducida.