Rafael Nadal y el KIA EV9, dos iconos para una nueva etapa

Kia ha entregado a Rafael Nadal una unidad de su primer SUV eléctrico con tres filas de asientos en un evento muy especial en Madrid. El tenista reconoce la inspiración que le une a la marca

El ganador de 22 Grand Slams, Rafael Nadal, ha reafirmado su compromiso como embajador mundial de Kia en el evento #TheIcon en el recinto ferial IFEMA de Madrid. Durante el encuentro el fabricante de automóviles surcoreano le hizo entrega del SUV eléctrico Kia EV9 en color Ocean Blue Matte, el emblemático modelo de su gama de vehículos eléctricos. El deportista añade así el EV9 a su colección personal, junto con el EV6.

Rafael Nadal en su nuevo vehículo eléctrico de Kia, el modelo EV9 en Color Ocean Blue Matte.

#TheIcon, una experiencia inmersiva

El evento #TheIcon consistió en una experiencia visual e interactiva 360 grados alrededor de tres iconos: Rafael Nadal, figura de referencia en el deporte; el Kia EV9, un vanguardista SUV eléctrico; y #TheIcon Court, una pista reinventada alejada de la tradicional de 148 años de antigüedad. Nadal entró en la pista para poner a prueba sus habilidades en distintos “modos de juego” y compitió contra su entrenador, Carlos Moyá.

#TheIcon Court, la innovadora pista interactiva.

Los invitados tuvieron la oportunidad de observar el vehículo eléctrico que encabeza la transición a los vehículos eléctricos de Kia, el SUV eléctrico EV9, de un modo muy diferente al convencional. Mediante una proyección en 3D del EV9 los asistentes se adentraron en el interior virtual del vehículo con pantallas 360 grados. Un interior caracterizado por las últimas tecnologías y un diseño vanguardista. Además, la experiencia inmersiva se completó con imágenes de un terreno espectacular que se podían ver a través del parabrisas y las ventanillas cómo si estuvieras realmente en el interior del vehículo.

Rafael Nadal celebra su colaboración con Kia

Nadal es embajador mundial de la marca desde el año 2004 y durante el evento recalcó los valores que comparte con Kia: “Para lograr todos estos hitos en mi carrera, he tenido que evolucionar constantemente. Es la única forma de progresar. Tengo la suerte de contar con Kia como socio que comparte esta mentalidad, y el EV9 es el último paso en esa evolución de la marca por convertirse en un proveedor líder mundial de vehículos eléctricos”.

Por su parte, el Senior Vice President and Head of the Global Brand & CX Division de Kia, Charles Ryu, también comentó la relación entre Kia y el icono mundial del tenis:

El EV9, mostrado hoy a nuestro gran embajador mundial, representa la esencia del movimiento de Kia hacia la innovación y la sostenibilidad. Estoy seguro de que el EV9 será una poderosa inspiración para los próximos innovadores movimientos de Nadal.