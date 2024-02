Stellantis refuerza su liderazgo en comerciales con Pro One

Con cuatro marcas y doce modelos disponibles, Stellantis Pro One abre una nueva etapa con la renovación total de su gama en una estrategia 360º que quiere afianzar su liderazgo comercial.

En los principales mercados del mundo, Stellantis Pro One, la business unit de vehículos comerciales del grupo, es un referente. Con la fuerza de su experiencia en este tipo de automóviles, la identidad y la implantación de seis de sus marcas, Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram y Vauxhall, el Grupo se marca el objetivo de afianzar su liderazgo en este exigente mercado.

Esta ofensiva, que implica la renovación de 12 modelos sólo en el mercado español, se basa en cinco pilares: una oferta producto innovadora y adecuada a las necesidades de empresas y profesionales, el lanzamiento de servicios conectados, una completa gama de transformaciones y adaptaciones, ir más allá en la movilidad “cero emisiones” en materia de prestaciones y autonomía y una experiencia cliente cercana.

En materia de producto, Stellantis Pro One cuenta con una gama reconocida y con una fuerte implantación tanto en España como en toda Europa, donde ha registrado 578.000 unidades vendidas en 2023. En el mercado español, el Grupo encabeza las matriculaciones con un 35% de cuota, que se convierte en un 49% de penetración si se habla de vehículos comerciales 100% eléctricos.

En el Viejo Continente, la oferta comercial de Stellantis Pro One se despliega en cuatro segmentos: el de los furgones compactos, producidos en Vigo (Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo y Peugeot Partner), los furgones de tamaño medio (Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro y Peugeot Expert) y los furgones de gran tamaño (Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano y Peugeot Boxer). Un auténtico “Dream Team” del que se han vendido 10 millones de unidades y al que hay que unir nuevas soluciones de movilidad, como el Citroën MyAmi Cargo.

La ofensiva de Stellantis Pro One se materializa en una revolución tecnológica que afecta tanto a la interfaz que relaciona a los ocupantes con el vehículo como en la incorporación al equipamiento de 18 funciones de ayuda a la conducción, que aumentan la seguridad al volante y la tranquilidad del conductor, además de incrementar la productividad. Con estas innovaciones, los vehículos comerciales del Grupo dan el salto hasta la conducción autónoma de nivel 2.

La mejora de la interfaz se manifiesta en un nuevo cuadro de instrumentos digital, con importantes novedades en los sistemas de infotainment y conectividad, centralizados en una nueva pantalla táctil de 10”. Con la estación smartphone, el vehículo se convierte en una extensión del teléfono móvil y sus aplicaciones, que pueden manejarse de modo intuitivo sin apartar la vista ni la atención de la carretera. Funciones como la Dynamic Surround Vision, que ofrece una visión 360º alrededor del furgón, aportan seguridad en las maniobras.

Además de estas innovaciones técnicas comunes a toda la gama, los modelos también profundizan en su identidad diferenciada gracias a equipamientos y configuraciones que caracterizan a los turismos de sus respectivas marcas o que se han convertido en un elemento clave en sus vehículos comerciales, como los asientos Advanced Comfort en Citroën, la configuración Magic Cargo en Fiat Professional, la iluminación matricial en los furgones Opel o el puesto de conducción Peugeot i-Cockpit.

Apuesta eléctrica

La movilidad “cero emisiones” es otro de los puntos clave en la estrategia de Stellantis Pro One. La renovación de la gama está marcada por la llegada de una nueva bomba de calor, que optimiza la energía y aumenta la autonomía hasta superar los 300 Km en los furgones compactos o alcanzar los 400 Km en los modelos de mayor tamaño. También se trabajan aspectos como la velocidad de carga, con la introducción de una nueva toma de fuerza electrónica E-Power Take Off y una toma de energía de la batería de 400 V DC.

Tras lanzar los primeros modelos 100% eléctricos en 2021 hasta ofrecer una gama totalmente electrificada el año siguiente, Stellantis Pro One introduce nuevos sistemas de propulsión sostenibles como el hidrógeno, que ha llegado a sus furgones de tamaño medio en 2023 y que estará disponible en los de gran tamaño a partir de 2025. Además, el Grupo pondrá a disposición de sus clientes servicios de retrofit, para adaptar sus vehículos comerciales a la movilidad 100% eléctrica.