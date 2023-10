El ataque terrorista sin precedentes de Hamás a Israel desata la guerra en Gaza

Un ataque terrorista perpetrado por Hamás a Israel ha desatado la guerra en la franja de Gaza y provocado centenares de muertos. En la ofensiva realizada por la milicia islamista se han lanzado más de 2.200 cohetes y además han realizado incursiones terrestre en la franja. Se trata de una de las mayores masacres perpetradas por ese grupo en los últimos veinte años.

Breaking Israel: Entire families and car loads of Israeli civilians have been slaughtered in the most brutal surprise attack on the Sabbath when many Israelis were celebrating #Shabat



The Israeli Defence forces appear to have been completely caught off-guard and the feared…