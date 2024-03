Colapsa un puente en Baltimore tras el choque de un carguero

Tras el accidente del Puente Key, se desplegó un operativo de rescate para encontrar a las posibles víctimas atrapadas en el agua o entre los escombros. Las autoridades movilizaron rápidamente recursos para salvar vidas y brindar ayuda.

En la madrugada del martes 26 de marzo, un trágico suceso conmocionó a la ciudad de Baltimore, Maryland. Un buque portacontenedores, navegando bajo la bandera de Singapur, colisionó violentamente con el puente Francis Scott Key, un importante punto de conexión en la región.

Las consecuencias fueron desastrosas: el puente se rompió y se derrumbó, precipitándose varios vehículos al río Patapsco. Esta impactante escena fue presenciada por varios testigos, quienes rápidamente difundieron imágenes del incidente en las redes sociales, mostrando cómo el buque golpeaba uno de los soportes centrales del puente, desencadenando el colapso de una parte significativa de la estructura.

Tras el colapso, las autoridades de Baltimore movilizaron un operativo de rescate según cuenta The Independent, para buscar a las posibles víctimas. Se estima que hasta veinte personas podrían haber caído al río junto con los vehículos arrastrados por el derrumbe del puente.

Esta situación llevó al departamento de bomberos a declarar el evento como una “situación con víctimas en masa”, mientras los equipos de rescate trabajaban arduamente para localizar y salvar a quienes pudieran encontrarse atrapados en el agua o entre los escombros.

A medida que avanzaba la mañana, los equipos de rescate continuaban sus esfuerzos para encontrar a eventuales supervivientes.

Dos personas fueron rescatadas del agua en las primeras horas de la operación, aunque una de ellas se encontraba en estado grave. Esta situación evidenciaba la urgencia de la búsqueda y la necesidad de actuar con celeridad para salvar vidas en medio de la adversidad.

El impacto entre el buque y el puente fue tan violento que desencadenó un incendio en la embarcación, agregando aún más caos a la escena del desastre. Columnas de humo negro se alzaron desde el lugar del accidente, creando una atmósfera de confusión y preocupación entre los residentes de Baltimore.

La magnitud del suceso fue tal que incluso el alcalde de la ciudad, Brandon Scott, lo describió como una "tragedia impensable", señalando lo inusual y sorprendente de presenciar la destrucción del puente de esa manera.

El colapso del puente Francis Scott Key tuvo un profundo impacto en la comunidad de Baltimore y sus alrededores. No solo se trataba de un importante punto de conexión vial, sino también de un símbolo de la ciudad, nombrado en honor al autor de "The Star-Spangled Banner", el himno nacional de Estados Unidos.

La pérdida de esta infraestructura, además de representar un desafío logístico para la movilidad en la región, generó un sentimiento de conmoción y preocupación entre los habitantes de la ciudad, quienes se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de este trágico suceso.

Las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación para determinar las causas del accidente. Aunque inicialmente no se pudo establecer con certeza qué llevó al buque a colisionar con el puente, se esperaba que el análisis de las grabaciones y testimonios disponibles proporcionará claridad sobre los eventos que desencadenaron el desastre.

Este proceso de investigación se llevaba a cabo con el objetivo de prevenir futuros incidentes similares y garantizar la seguridad de las infraestructuras y las personas que las utilizan.

El accidente del puente en Baltimore no ocurría en un vacío, sino que se inscribía en un contexto más amplio de sucesos trágicos que han afectado a la ciudad en el pasado. Recordando eventos como el incendio causado por el descarrilamiento de un tren de carga en 2001, se evidenciaba la vulnerabilidad de las infraestructuras ante situaciones de emergencia y la importancia de estar preparados para hacer frente a tales eventualidades.

Ante la magnitud del desastre, el gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró el estado de emergencia en la región y solicitó la ayuda de recursos federales para hacer frente a la crisis. Además, el FBI se sumó a las labores de investigación, colaborando con las autoridades locales para esclarecer los detalles del incidente y coordinar las acciones necesarias para mitigar sus consecuencias.

Baltimore’s Francis Scott Key Bridge partially collapsed at 1:35 a.m. local time on Tuesday morning following a ship collision, local authorities said.



Shipping data indicates that the ship is a Singapore-flagged container vessel under the management of Synergy Marine Group. pic.twitter.com/Q3FXB1MXUD