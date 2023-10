Dudas en la explosión del hospital de Gaza: ¿Israel o fallo de Hamás o la Yihad?

Un terrible suceso ocupa en las últimas horas las informaciones acerca de la guerra entre Israel y Palestina: el bombardeo a un hospital operativo en la Franja de Gaza en el que se estima han fallecido unas 500 personas contando niños y adultos. Sin ninguna duda un acto repudiable sea quien sea el causante del mismo. Nada más suceder se adjudicó la autoría a Israel, lo que ha provocado las reacciones a nivel internacional y también en nuestro país, pero las dudas surgen sobre lo sucedido.

Yolanda Díaz o Ione Belarra -entre otros tantos- han condenado el ataque y han pedido tomar medidas contra el Gobierno israelí que encabeza Benjamín Netanyahu, exigiendo consecuencias por lo que consideran “crímenes de guerra”. Sin embargo, tras lo sucedido, se ha producido el cruce de acusaciones entre Israel, Hamás y la Yihad Islámica, con los tres echando la culpa al resto de lo sucedido.

A nivel general se da por hecho que Israel, en uno de sus múltiples ataques a la Franja provocados por los actos terroristas de Hamás en su territorio, ha sido el causante del bombardeo y por lo tanto de las 500 muertes de civiles. Algunos apuntan que ha podido ser por un posible error -el objetivo era otro y no el hospital- mientras que otros tantos creen que ha sido un ataque totalmente premeditado y dirigido.

Esta versión es la que defienden en el Gobierno de España. Además de las ministras ya mencionadas, el propio encargado de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado a primera hora de este miércoles su condena a lo sucedido y ha remarcado que estos centros nunca pueden ser blancos de agresiones en una guerra.

Las autoridades israelíes y algunos medios de comunicación del país acusaron a Hamás por la explosión, asegurando que fue causada por cohetes lanzados contra Israel que fallaron en el aire y acabaron cayendo en el hospital Ahli en el centro de Gaza. Como prueba para defender su versión han difundido varios vídeos del momento del suceso, en el que se ve como numerosos cohetes lanzados desde la misma Franja no llegan a su destino y en mitad se produce la explosión del hospital.

De todos los videos que vi de la explosión en el hospital de Gaza, este es el primero que me parece convincente, aunque no tengo condiciones técnicas de dar una conclusión. A la derecha se ve una lluvia de cohetes lanzados desde Gaza, o sea, no por Israel. Luego, la explosión. https://t.co/t63Z9Dvh7X