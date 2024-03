El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes lleva 9 meses sin celebrar plenos

El PP de la localidad denuncia que la alcaldesa, además de llevar sin realizar sesiones plenarias desde el 17 de junio de 2023, todavía no ha presentado los presupuestos para 2024.

El Partido Popular de Caudete de las Fuentes considera "inadmisible" que la actual alcaldesa del municipio, Vanesa López Guijarro, de Ciudadanos, siga sin realizar ni una sola sesión de pleno desde que delegó las diferentes concejalías a sus respectivos concejales tras tomar posesión de su cargo el 17 de junio de 2023.

No solo no ha realizado sesiones plenarias de la corporación municipal, sino que además aún no ha presentado los presupuestos para el ejercicio 2024, teniendo que prorrogarse automáticamente por ello los de 2023, denuncian desde la formación.

El artículo 15.3 de la Orden HAP/215/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, señala que las Corporaciones Locales remitirán antes del 31 de enero de cada año los presupuestos aprobados y los estados financieros iniciales de la propia entidad y de todas sus dependientes.

Desde el Partido Popular de Caudete de las Fuentes exigen a la alcaldesa que asuma sus obligaciones y convoque las sesiones plenarias ordinarias tal y como marca la ley, y además que en el primero de los plenos que se celebren, incluya el punto de propuesta de aprobación de los presupuestos del año 2024. Caudete debe de aprobar sus presupuestos de 2024 cuanto antes, el retraso de la aprobación de los presupuestos está afectando al municipio, ni las subvenciones para asociaciones ni las inversiones pueden realizarse sin unos presupuestos aprobados por el pleno municipal.

La fiscalía le pide 12 años de inhabilitación

Desde el Ministerio Fiscal consideran que la primera edil de Ciudadanos habría incurrido en un supuesto delito de prevaricación al rechazar una ayuda de empleo otorgada por la Generalitat por el simple hecho de que la receptora de la misma iba a ser Beatriz Saez, una afiliada del Partido Popular con la que había tenido algunos problemas.