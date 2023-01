À Punt utiliza la terminología ‘País Valencia’ y se ‘lía’ en redes

La cuenta de Twitter 'À Punt Noticies' subió una información a sus redes sobre el nuevo mapa de Comarcas de la Comunitat. Sin embargo, utilizó el término ‘País Valencià’, algo que no gustó

La Comunitat Valenciana estrena, en Año Nuevo, un nuevo mapa comarcal, que suprime, de una vez por todas y tras casi más de tres décadas, la comarca ficticia de l’Horta Oest, una creación que se basaba en la propuesta de demarcación comarcal de 1987. Con esta nueva decisión, Torrent, Aldaia, Alaquàs, Manises, Xirivella, Mislata, Picanya y Quart de Poblet pasan a formar parte de l’Horta Sud y Paterna, será, a partir de este año, Horta Nord.

Sin embargo, la noticia, que simplemente era curiosa, ha generado una gran polémica en las redes debido a que, la cuenta oficial de À Punt Noticies en Twitter, a la hora de subir la noticia de su web a redes, utilizó el polémico término ‘País Valencia’ para referirse al territorio valenciano. ¿Cómo podemos los valencianos quejarnos de que en la meseta nos llamen Lavante si un organismo dependiente de la Generalitat Valenciana incumple, deliberada y repetidamente, el nombre oficial y estatutario? No estáis por encima de la Ley”, “El País Valencià no existe” o “tienen más eco por decir País Valencià que por el trabajo que desempeñan, por eso no la ve nadie”, eran algunas de las respuestas al tweet con la noticia de À Punt.

¿Cóm podem els valencians queixar-mos de que en la meseta mos diguen Levante si un organisme depenent de la Generalitat Valenciana incomplix delliberadament i repetida el nom oficial i estatutari? NO esteu per damunt de la llei, destarifats — Rafel (@RafelPiC) January 1, 2023

Tienen más eco por decir País Valencià que por el trabajo que desempeñan. En la Comunitat Valenciana no la vemos nadie. — V. (@vincentsousbois) January 2, 2023

El nom es COMUNITAT VALENCIANA, i una tv que preten ser de TOTS els valencians l'hauria de respectar i no contribuir a enfrontaments que ya estaven superats. — CarlosVLC 🦇 (@CarlsWolf) January 1, 2023

Este nuevo mapa de comarcas, que entró en vigor ayer, también ha cambiado las fronteras de otros cinco territorios valencianos. Atzenta del Maestrat y Vistabella del Maestrat finalmente se incorporan a la comarca del l’Alt Maestrat, hasta el sábado pertenecían a la comarca de l’Alcalatén. Benifagos, también sigue el mismo proceso que los dos anteriores municipios y la Serratella deja de pertenecer a la Plana Alta para unirse, como los otros municipios, a L’Alt Maestrat. Pero el Alt Maestrat no solo gana municipios, también los pierde. Vilafranca pasa a ser reconocida, de manera definitiva, como parte de la comarca de Els Ports.

Imagen del nuevo mapa comarcal de la Comunitat Valenciana - GENERALITAT