Más problemas para el alcalde de la Pobla: otra denuncia de la Policía Local

El PP revela que otro agente que debería estar incorporado a la plantilla y no está, ha presentado una demando porque Josep Vicent Garcia i Tamarit incumple una resolución que dictó

Sigue la movida en la gestión de la Policía Local en la Pobla de Vallbona. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha hecho público que el alcalde del municipio, Josep Vicent Garcia i Tamarit, de Compromís, acumula otra denuncia por su gestión al frente de la Policía Local.

En concreto, Contelles ha revelado que otro agente, que debería estar incorporado a la plantilla y no está, ha presentado una nueva demanda en el juzgado porque el alcalde ha incumplido una resolución que él mismo dictó. En la resolución el propio alcalde “resolvía” enviar al agente al próximo curso que se convocara del IVASPE para su posterior incorporación a la plantilla con toda la formación necesaria completa. El alcalde de la Pobla de Vallbona ni lo ha mandado al IVASPE ni lo ha incorporado a la plantilla.

La portavoz del PP indica que esta nueva denuncia se añade a las medidas cautelares para la inscripción de los policías en prácticas en un curso del IVASPE que el juzgado de lo contencioso administrativo nº 8 de Valencia ordenó con fecha límite del 20 de enero de 2023.

Contelles ha explicado que el alcalde debe inscribir al agente en el curso del IVASPE, ya que ello supondría la incorporación de un agente más trabajando para la Pobla de Vallbona, con su formación debida y arma de fuego reglamentaria, pues varios agentes que estaban en la bolsa antes que él han renunciado para ir a otros sitios y le toca a él entrar, “pero por dejadez o por algún motivo más oscuro que desconocemos Josep Vicent Garcia i Tamarit incumple su palabra”.

“Es más, el alcalde sigue dando excusas vagas que se desmontan por sí solas, como que no puede enviar al agente al curso del IVASPE por necesidades del servicio, pues este aspirante no ha sido reclamado por parte de este Ayuntamiento para trabajar y por tanto que no ocupa plaza en este momento y no se tendría que contratar a otro agente para suplirle”, indica Contelles.

La portavoz del PP ha criticado que Josep Vicent Garcia i Tamarit “siga pisoteando los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento en general y de la Policía Local en particular, él que se dice tan de izquierdas y de un partido que promete ‘rescatar personas’, y sólo ponen palos en la rueda a gente que lo único que quiere es trabajar y dar su servicio público en la Pobla de Vallbona”.

Además, Contelles ha lamentado “que el Ayuntamiento en lugar de buscar una solución acabe en los tribunales por contradecirse incumpliendo una Resolución de Alcaldía ya dictada, y teniendo incluso tener que soportar unos posibles gastos judiciales que, finalmente, acabarían pagando todos los contribuyentes de la Pobla de Vallbona”.

En definitiva, la portavoz del PP ha concluido reflexionando que “ahora que parece que el alcalde Josep Vicent Garcia i Tamarit por fin se ha dado cuenta del problema de la inseguridad en la Pobla pese a que llevamos advirtiendo desde hace años tanto los vecinos como el PP, que no llegue tampoco tarde a dignificar nuestra Policía Local y respetar los derechos laborales de los agentes, en sus manos está no seguir sumando un rosario de denuncias”.