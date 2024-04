Benaguasil implica a su juventud en asuntos europeos

El Ayuntamiento pondrá en marcha el proyecto Yepic con el que 50 jóvenes de la localidad se formarán sobre este tipo de cuestiones y diez conocerán en personas las instituciones europeas.

El Ayuntamiento de Benaguasil liderará el proyecto YEPIC (Youth Engagement in European Affairs), que tiene como objetivo principal involucrar a la juventud del municipio en los asuntos europeos y en la Agenda 2030. El proyecto, que celebrará su primera actividad a lo largo de este mes de abril cuenta con un presupuesto de 21.121 euros financiado por el programa Erasmus + a través del INJUVE.

Este es el segundo proyecto que Benaguasil implementa bajo esta convocatoria en respuesta a la creciente demanda de los jóvenes de participar en actividades de este tipo. Con este proyecto se da continuidad a los exitosos resultados del proyecto BRIDGE2030 que dio la oportunidad a jóvenes del municipio de formarse en los ODS y proponer iniciativas que ayudasen a la consecución de la Agenda 2030 en Benaguasil.

Queriendo buscar solución a la falta de conocimiento por parte de la juventud en asuntos europeos, YEPIC tiene como objetivo acercar a los jóvenes al corazón de Europa y la Agenda 2030. Más allá de eso, mediante diferentes actividades y eventos, los jóvenes participantes trabajarán en generar ideas e iniciativas para buscar un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible para su municipio.

Esta iniciativa contará con 50 participantes de entre 13 y 18 años, los cuales desarrollarán habilidades de gestión de proyectos, comunicación, networking, diseño de contenido digital y marketing. Los jóvenes disfrutarán de una experiencia que pivotará sobre 4 actividades.

La primera de ellas será la "Unveiling the European Union and the SDG”, Para que los jóvenes tengan una primera toma de contacto con el programa, se desarrollarán una serie de actividades en el municipio de Benaguasil que incluyen sesiones informativas sobre la Unión Europea, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La segunda actividad "Building Our Town's Sustainable Future” será un evento centrado en el sector empresarial local, donde los jóvenes visitarán empresas de la zona relacionadas con la sostenibilidad ambiental. Podrán aprender acerca de sus actividades y desafíos, y tendrán la oportunidad de proponer iniciativas para mejorar la sostenibilidad en colaboración con estas empresas.

En tercer lugar, se llevará a cabo el "Action Lab: Benaguasil's youth voice” Un pleno de debate estructurado sobre medidas de sostenibilidad en Benaguasil, donde los jóvenes presentarán sus propuestas a las autoridades locales y se enviará la iniciativa ganadora al Diálogo de la Unión Europea con la Juventud en España.

La cuarta y última actividad se llamará "Benaguacil's EuroQuest: Youth Invasion of Brussels!” Después de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los meses previos, 10 de los 50 jóvenes participantes viajarán a Bruselas donde conocerán las principales instituciones europeas. Más allá de ello, se reunirán con autoridades de la UE, a las cuales podrán presentar los proyectos que han desarrollado junto a sus compañeros.

Para el concejal de Proyectos Europeos, Stephane Soriano, la adjudicación de este proyecto confirma el compromiso de Benaguasil con los jóvenes. “Este nuevo proyecto nos permitirá seguir avanzando en la formación europea de nuestros jóvenes, dotarles de las herramientas para debatir sobre el futuro que quieren y darles la oportunidad de sentirse involucrados en las tomas de decisiones que les afectan”, ha señalado.