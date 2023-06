Amparo Folgado: "Torrent es todo por lo que peleo y lo que quiero"

Amparo Folgado, candidata del PP de Torrent a la alcaldía, puede ser, en los próximos días, nueva alcaldesa, si pacta con Vox, de la segunda ciudad más grande de la provincia de Valencia.

Amparo Folgado, portavoz del PP de Torrent y candidata a la alcaldía, logró el pasado 28 de mayo un resultado en las urnas que podría devolver el Ayuntamiento de la segunda ciudad de la provincia de Valencia al Partido Popular, sin embargo, para ello, necesitarán conseguir el apoyo de Vox antes del próximo día 17. En plena resaca electoral, ESdiario CV pasa una mañana con Amparo Folgado en el mercado de Torrent donde nos cuenta cómo han sido sus 8 al frente de la oposición, su vida política, cuáles son sus rincones favoritos de Torrent o qué le gusta hacer para desconectar.

- ¿Qué le llevó a meterse en política?



Entre en la política de la mano de un amigo, en ese momento el candidato en las listas locales, Benito Nemesio, que me invitó a participar, de forma directa, en el año 1995, en aquella campaña municipal y la verdad es que en ese momento empecé a vivir la política municipal, que es una política que debería de conocer cualquier político. Luego pasan unos años, sigo como asesora del grupo municipal, hasta el año 2007, cuando me presento como concejala en la candidatura de María José Catalá. Tras ganar las elecciones entro a formar parte del equipo de Gobierno, hasta que en el año 2011, a María José Catalá la llama el president, en aquel entonces, Alberto Fabra, para ser consellera de Educación, y paso a llevar la alcaldía hasta 2015.

En el año 2015 ganamos las elecciones y mucha gente se pensaba que yo tenía motivos para dejar Torrent, pero yo lo que tenía eran más motivos para seguir trabajando por Torrent.

- ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre para desconectar de todo?

Andar, me gusta mucho andar, leer y estar con mi familia. Puede ser una obviedad, pero en la política yo siempre digo que te queda muy poco tiempo para tu vida personal, entonces, yo me marque una premisa, si tenía tiempo para todo el municipio de Torrent, yo también tenía que tener tiempo para mi familia en los pequeños momentos libre.

- ¿Cuáles son sus rincones o lugares favoritos de Torrent?



Te diría que me encanta la zona donde vivo, que es La Torre, me encanta poder pasear y andar por la zona de El Vedat, y, sobre todo, callejear por Torrent, no solo por la zona antigua, sino por cualquier barrio, para mí es muy gratificante y vital no solo andar, sino también observar. Yo cuando salgo a andar no me pongo ni música ni cascos, me gusta dejar mi mente en blanco y observar lo que hay para prestar más atención visual, es algo que a mí me ayuda mucho y me relaja.

Yo siempre he estado muy cerca de la gente, eso no lo voy a perder, pero si tengo claro que si uno lo hace como ha pasado en algunos gobiernos, lo que pierdes es la realidad y esto es algo que yo me niego a perder.

- ¿Cómo han sido estos 8 años en la oposición después de haber sido alcaldesa?



Los 8 años de la oposición curten mucho. Además, yo tenía una cosa muy clara, que tenía que estar a las duras y a las maduras. En el año 2015 ganamos las elecciones y mucha gente se pensaba que yo tenía motivos para dejar Torrent, pero yo lo que tenía eran más motivos para seguir trabajando por Torrent.



La oposición te enseña a conocer como es el otro partido político, como gestiona, como trabaja… a tener un análisis más crítico de lo que se hace, a sufrir y a tener más claro qué es lo que se hace en el momento en el que se gobierna.



- ¿Qué ha cambiado de la Amparo alcaldesa en la 2011-2015, a la Amparo de hoy?



Lo que ha cambiado ahora, respecto a aquel entonces, es que tengo mucho más claras cuáles son, que no es que no las tuviera claras por aquel entonces, las prioridades que han surgido tras 8 años de un Gobierno que lo que ha hecho ha sido empobrecer la ciudad de Torrent en aspectos como la limpieza, la seguridad… y que para mí, hoy por hoy, si antes ya era prioritario mantenerme a pie de calle, ahora lo es mucho más. Yo siempre he estado muy cerca de la gente, eso no lo voy a perder, pero si tengo claro que si uno lo hace como ha pasado en algunos gobiernos, lo que pierdes es la realidad y esto es algo que yo me niego a perder.

- ¿Se planteó en algún momento dejar la política?



Yo te he dicho dos cosas, mis motivos para seguir, que son los ciudadanos de Torrent, y mi motivo, que es que yo siempre me planteo a mí misma, si yo misma sería capaz de justificármelo. Es decir, dejar de un lado Torrent, todo por lo que peleo y lo que quiero. Cuando me hago esa pregunta mi respuesta es que no.

Hemos tenido una conversación inicial con Vox.





- ¿Cuál cree que ha sido la clave para que el Partido Popular recupere la alcaldía de una ciudad tan importante como Torrent?



La clave más importante ha sido haber estado en una campaña permanente desde hace prácticamente dos años, con un despacho en la calle, que es lo que nos marcamos en su momento, a pesar de que hubo personas que decían que yo ponía la carpa para la foto y me iba, demostrando que poco me conocen. Si hay una cosa que tengo muy clara es que yo soy persistente e insistente y cuando me planteo ese objetivo, que es, poder estar en la calle, lo hemos hecho saliendo todas las semanas.



Ganar el Congreso Local también fue una clave muy importante, porque queríamos tener una sede a pie de calle y abierta, para que pudiera entrar todo el mundo, y, al final, con todo eso, lo que hemos hecho ha sido recabar todas las inquietudes de la gente que se han traducido en el programa electoral que es lo que ha pedido la gente.

- ¿Ha hablado ya con los representantes de Vox?



Hemos tenido una conversación inicial en la cual hemos marcado dos cosas importantes, el mandato de la ciudad de Torrent, que nos pide que tengamos ese acuerdo de Gobierno o para la investidura, que hablemos y nos pongamos de acuerdo, y algo importantísimo, que los dos partidos nos respetamos mutuamente y la discreción va a ser nuestra seña.



- Sus primeras medidas como alcaldesa, si logra la gobernabilidad, ¿cuáles serán?



Las prioridades son la limpieza, la seguridad y la bajada de impuestos, pero hay cosas que para mí habrá que preguntar y sentarse a hablar, como, por ejemplo, la situación exacta de la economía del Ayuntamiento, la situación exacta de cómo están los proyectos que están firmados o comprometidos de las diferentes actuaciones del EDUSI o proyectos de financiación europea y, una medida muy importante será, conocer, en que situación se puede empezar ya a trabajar en el próximo presupuesto para poder llevar a cabo la bajada de impuestos, la policía de barrio y mejorar la situación de la limpieza.

- ¿Torrent tiene el peso que debería de tener siendo la segunda ciudad más importante de la provincia?

En los últimos 8 años Torrent ha perdido peso, importancia y visibilidad, dejando de ser el referente de la comarca y de la provincia. Éramos un referente a nivel empresarial, festivo, cultural, emprendedurismo, incluso administrativo, en toda la parte correspondiente a la modernización, y en estos años hemos ido perdiendo la importancia. Tenemos ese deber, que es algo que planteamos en nuestro programa electoral, de volver a hacer de Torrent, ese gran Torrent orgulloso, de lo que se sentía por ser el municipio más grande, y uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana.

- Le voy a plantear una serie de nombres y me gustaría que me los definiera rápido con una palabra:

María José Catalá:

Referente y será una gran alcaldesa para la ciudad de Valencia.

Carlos Mazón:

El mejor presidente que podemos tener y vamos a tener los valencianos en 2023 y espero que por muchos años porque va a ser la esperanza y la transformación de la Comunitat Valenciana.

Jesús Ros:

Formará parte de la ciudad de Torrent como un alcalde que ha sido y como tal, debemos de tener respeto a cualquiera que ha sido alcalde.

Pedro Sánchez:

— Silencio — Diría que el silencio, pero la historia presente de los ciudadanos dirá el próximo 23 de julio que no es, ni ha sido, un buen presidente para España.

Alberto Núñez Feijóo:

Puedo decir abiertamente que no es únicamente mi presidente de partido, sino que va a ser el presidente de España, que volverá a hacer de nuestro país lo que ha sido y que representará a todos los españoles y no solo a una parte de los españoles.

Vox:

Una fuerza política que, hoy por hoy, está ahí y que estamos llamados, entre todas los partidos, a formar el entramado democrático y que bueno, están ahí.