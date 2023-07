Mompó presidente: fin al ‘culebrón’ de la Diputación ¿y a Bielsa?

El revés que supone perder la única institución a la que podían aspirar los socialistas podría suponer un traba para las aspiraciones futuras del alcalde de Mislata.

Tras un largo mes de intensas negociaciones, el 'culebrón' de la Diputación de Valencia parece haber llegado a su fin, o no. A pesar de que Vicente Mompó, alcalde de Gavarda y presidente provincial del PPCV ha sido hoy investido presidente por ser la lista más votada después de que Ens Uneix y PSOE-PSPV no hayan llegado a un 'pacto' a pesar de que a su llegada al pleno, Jorge Rodríguez, exsocialista y líder del partido de la Vall d'Albaida, había dejado la puerta abierta a un posible acuerdo futuro si los socialista y Compromís a su diputada, Natalia Enguix, con una perspectiva de cambio de presidente si "el PSPV cambia".

Tras una primera tensa votación con empate a quince entre Carlos Fernández Bielsa, candidato socialista, y Mompó, se ha pasado a una segunda tanda de votos, al no haber mayoría absoluta en la primera, y se ha llegado a una 'muerte súbita', como si de una tanda de penaltis se tratará, de la que iba a salir el futuro presidente de la Diputación de Valencia. Finalmente, con un resultado de - , y después de que PSPV y Ens Uneix hayan hecho lo que desde un principio dijeron que iban a hacer, votarse a ellos mismos el alcalde de Gavarda ha sido investido nuevo presidente de la Diputación.

"Gracias a cada vecino, de cada provincia, por hacer que el Partido Popular fuera la lista más votada el pasado 28 de mayo. Gobernaremos para todos y todos", agradecia, emocionado, el nuevo presidente de la corporación provincial. "Hoy iniciamos un camino para que la provincia de Valencia dé un paso hacía adelante, junto a sus municipios. Los valencianos somos gente honrada, trabajadora, gente de palabra, y nosotros, no sufráis, somos iguales. La Diputación es una institución vital, para nuestros municipios y nuestras comarcas. Vamos a ser una corporación que sume", ha sentenciado el líder provincial Popular.

Además, Mompó, al igual que hiciera Mazón ayer durante el pleno de investidura de la Generalitat, ha anunciado que, con él al frente, se ha acabado dar dinero a instituciones que fomentan una lengua "que no es la nuestra". "Vamos a defender nuestras señas de identidad, especialmente, nuestra lengua, el valenciano. Vamos a hacer una institución cercana, próxima y que luche por los intereses valencianos (financiación o derecho civil valenciano) porque ya toca 'ofrenar noves glories a Valencia', vamos a hacer de esta tierra 'la millor terreta del món' reivindicando sea dónde sea y mande quién mande", afirmaba el alcalde de Gavarda.

Dolors Gimeno, portavoz de Compromís, ha pedido disculpas a la ciudadanía después de que las fuerzas de izquierdas no hayan podido llegar a un acuerdo que hubiera permitido frenar a la "derecha y la extremaderecha". "Esta investidura requería mirada larga y responsabilidad, poniendo en el centro a la ciudadanía y dejar de poner por delante a personas y manías. El PSPV ha dejado mucho que desear como partido progresistas y no, la Vall no nos une, nos separa. Tendrá que dar explicaciones señora Enguix de por qué ha dejado la presidencia en manos de los que hace unos años querían enviarlos a la cárcel", ha sentenciado Gimeno.

A pesar de poder llegar a un futuro acuerdo, las expectativas de una carrera más allá de la política provincial de Bielsa han sufrido un duro revés después de no haber podido conseguir la única institución que los socialistas aspiraban a gobernar. Tras esto, el alcalde de Mislata pasa a ser un alcalde más, sin ningún cargo en el que poder 'lucirse'.

"Asistimos, con desazón, a una decisión imperdonable que unas personas han llevado al extremo. Quiero pedir perdón a la militancia socialista, a la sociedad progresista. Asumo la responsabilidad, lo hemos intentado todo, gracias compañeros socialistas y de Compromís por vuestra lealtad y apoyo", ha afirmado Bielsa tras su turno de palabra como portavoz socialista. "Con la decisión que se adopta hoy por parte del grupo Ens Uneix, esta institución pierde la oportunidad de ser un espacio más justo y hace sentir pena a miles de valencianos progresistas que no entienden como una opción de izquierdas hacen que la derecha y la ultraderecha se hagan con el poder", añadía el líder provincial del PSPV.

"Si es más importante parar a la derecha que los sillones, es tan sencillo como votar a Natàlia Enguix, con la seguridad de que en el momento en el que el PSPV cambie, el presidente será (Carlos Fernández) Bielsa -candidato socialista a la presidencia y líder del PSPV provincial-, sin ningún problema", declaraba el líder de Ens Uneix a su llegada al pleno

¿Un futuro acuerdo?

Ahora queda la duda de qué pueda pasar en un futuro si la dirección autonómica de los socialista cambia y el puesto de Ximo Puig, expresident de la Generalitat y actual líder socialista, se somete a votación en un Congreso Nacional, ya que, Rodríguez ve posible llegar a una acuerdo con el 'nuevo' PSPV-PSOE.

Diputados provinciales:

PSOE-PSPV

Carlos Fernández Bielsa (Alcalde de Mislata)

Nuria Campos (Concejala de Paterna)

Eva Sanz (Alcaldesa de Benetússer)

Rafa García (Alcalde de Burjassot)

Vicent Zaragozà (Alcalde de Silla)

Empar Folgado (Concejal de Aldaia)

Roger Cerdà (Alcalde de Xàtiva)

Neus Garrigues (Alcaldesa de la Pobla Llarga)

Jorge Vidal (Concejal de Sagunt)

Lola Celda (Alcaldesa de Marines)

Vicent Mascarell (Concejal de Gandia)

Jordi Mayor (Alcalde de Cullera)

Partido Popular

Paco Teruel (Alcalde de Benimodo)

Avelino Mascarell (Alcalde de Xeraco)

Reme Mazzolari (Concejala de Lliria)

Ricardo Gabaldón (Alcalde de Utiel)

Paz Carceller (Alcaldesa de Puçol)

Juan Ramón Adusara (Alcalde de Alfafar)

Paco Comes (Alcalde de Massanassa)

Laura Sáez (Alcaldesa de Carlet)

Amparo Folgado (Alcaldesa de Torrent)

Pedro Cuesta (Concejal de Meliana)

Imma Gonzàlez (Concejal de Picassent)

Rocío Gil (Concejal de Valencia)

Vicente Mompó (Alcalde de Gavarda)

Compromís

Pau Andrés (Concejal de San Antonio de Benagéber)

Dolors Gimeno (Concejal de Catarroja)

Josep Riera (Concejal de Meliana)

Vox

Sergio Pastor Martínez (Concejal de Rocafort)

Sergio Herrero (Concejal de Manises)

Ens Uneix