Indignación en Sedaví por la recolocación de los contenedores de basura

El Ayuntamiento acumula quejas por la eliminación de los elementos de recogida de residuos y la organización de las actuales islas de reciclaje

Las bolsas de basura abundan en las calles en forma de protesta. Así lo han hecho saber gran parte de los ciudadanos de Sedaví, en la comarca de l'Horta Sud, tras los ajustes realizados por el consistorio en la red de recogida de residuos desde hace unos meses.

El último caso, y uno de los que más indignación está generando en las principales vías de la ciudad, es en la Avenida de Madrid en el que ha dejado de tener contenedores, ya que se han situado en otra vía, más concretamente en la travesía del País Valenciano.

“Se ha generado un problema donde no lo hubo en años. No solamente tenemos que desplazarnos muchos metros para tirar la basura, si no que han situado los contenedores al otro lado de una gran vía, con mucha circulación de vehículos, por lo que nos genera inseguridad", apunta un vecino afectado.

Ante esta situación, los residentes, en forma de protesta, dejan sus bolsas de basura en el lugar donde se situaban anteriormente los contenedores a la espera de una rectificación por parte del Ayuntamiento de la ciudad.