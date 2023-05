La concejala del PP en la Pobla, Rosana Marín, se despide de la política

La edil popular deja la actividad pública por “motivos estrictamente personales” para centrarse en su actividad profesional y en su familia tras 16 años de servicio en el Ayuntamiento

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, Rosana Marín Rausell, se ha despedido de la política en el pleno celebrado en el Ayuntamiento tras 16 años de servicio público como concejal del consistorio.

Rosana Marín has explicado que su marcha se debe a motivos “estrictamente personales” y por “propia voluntad y no por nadie” y que “tomo esta pausa para dedicar mayor tiempo a mi familia, en especial a mis dos hijos a los que ahora me debo, y a mi profesión”.

La concejal popular ha relatado que “cuando Mari Carmen Contelles decidió no presentarse, me propuso si quería coger el testigo. En aquel momento lo comenté en familia y con mis compañeros y todos me dieron su apoyo” pero que tras los retrasos en la confirmación del candidato por parte de Valencia, y tras analizar detenidamente los pros y contra, Rosana Marín decidió dar un paso atrás y no presentarse. Rosana Marín también rechazó ir posteriormente en la candidatura.

“Hoy en día estoy en el punto más decisivo de mi carrera profesional y no puedo renunciar a seguir creciendo. Necesito más tiempo para consolidar mi profesión y mi especialización. Todos los que me conocen saben que me entrego a los proyectos en los que me implico al mil por cien, y para estar a medio gas, prefiero dejar temporalmente la política”, ha continuado Rosana Marín.

La concejala del PP ha agradecido a los vecinos de la Pobla de Vallbona, a los trabajadores del Ayuntamiento, a todos los grupos del Pleno, a los concejales y afiliados del PP y en especial a Sara Montañana, a Javier Zamora, a Mari Carmen Contelles y a su tío Sebastián todo el apoyo recibido estos años.

En el currículum político de Rosana Marín figura ocho años de concejal en el gobierno de la Pobla de Vallbona con Mari Carmen Contelles de alcaldesa, primero llevando las concejalías de fiestas y juventud en la legislatura de 2007 a 2011 y luego de fiestas y comercio de 2011 a 2015. A estos años de gobierno se suman otros ocho años como concejal en la oposición donde ha llevado diversos temas importantes de la oposición municipal del PP.

Rosana Marín además ha sido un miembro activo del PP, ejerciendo como coordinadora comarcal de Nuevas Generaciones en el Camp de Túria, vicesecretaria de Política Territorial en NNGG de la Comunitat Valenciana y siendo la primera joven de la Pobla en estar en la ejecutiva nacional de NNGG de España. Ahora, pasa a ser “una afiliada de base más que colaborará para lograr el cambio en la Pobla de Vallbona, en la Comunitat Valenciana y en España y con la esperanza de volver a encontrarse en el futuro en el PP”.