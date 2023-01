Alfafar quiere ser la puerta de entrada de l'Horta Sud a la Albufera

El Ayuntamiento ha presentado hoy, en Fitur, su nuevo Centro Cultural de l'Alquería del Pi, un edificio histórico renovado que quiere ser la puerta de entrada de l'Horta Sud a la Albufera.

El Ayuntamiento de Alfafar ha presentado esta mañana, en el marco que ofrece la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Ifema, Madrid, su rehabilitado y renovado Centro Cultural de l’Alquería del Pi. El edificio, de gran cariz histórico, es una de las principales apuestas del consistorio para ser uno de los principales atractivos turísticos. Además, desde el Ayuntamiento, también hacen un balance bastante positivo de su presencia en Fitur. Nos lo cuenta, en exclusiva para ESDiario CV, Eduardo Grau, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alfafar.

¿Qué novedades trae Alfafar a Fitur?



Este año, tras presentar el año pasado nuestro Plan Estratégico de Turismo, hemos querido traer, aquí a Fitur, el Centro Cultural ‘L’Alquería', situado en la remodelada ‘Alquería del Pi’, y abierto el pasado mes de noviembre tras más de dos años de rehabilitación. ‘L’Alquería’, un edificio del S.XVI, propiedad del Ayuntamiento de Alfafar, que ha sido reacondicionado para convertir este antiguo edificio en la oficina de Turismo del municipio, en un museo, en la Oficina de Interpretación del Arróz… en definitiva, un centro cultural para el disfrute de toda la ciudadanía de Alfafar.



¿Qué balance hacéis de la presencia de Alfafar en esta feria?



La verdad es que estamos muy contentos. El miércoles, cuando llegamos, no nos esperábamos tener tanto éxito, sin embargo, todos los folletos que hemos traído para informar sobre esta remodelada ‘Alquería del Pi’ se agotaron enseguida. Además, hemos tenido reuniones con más de diez empresas, hemos atendido a muchos medios de comunicación… por lo tanto, hacemos un balance bastante positivo. Estamos muy contentos y queremos seguir dando pasos para que Alfafar forme parte de este turismo sostenible.



¿Cómo puede Alfafar diferenciarse de los municipios costeros tradicionalmente turísticos?



Nosotros, con este turismo que estamos fomentando desde el Ayuntamiento, buscamos dar valor a lo que ya tenemos. No buscamos hacer cosas nuevas, no buscamos crear playas donde no las hay, sino, dar valor a aquello que ya tenemos. Alfafar tiene un parque natural, que es el Parque Natural de l’Albufera, con más de 8 kilómetros cuadrados, que está muy desaprovechado. Como siempre decimos, Alfafar vive de espaldas a este parque natural, tenemos, a partir de ahora, el Centro Cultural ‘l’Alquería’, una gran programación cultural, monumentos en el casco histórico, manifestaciones culturales en el barrio d’Orba… y es esto lo que queremos promocionar. Nuestra diferenciación se basa en poner en valor todo lo que ya tenemos y crear un paquete turístico interesante para todo aquel que nos quiera visitar.



¿Qué perspectivas turísticas tenéis desde el consistorio para potenciar el turismo?



Este 2023, con lo poco que queda para elecciones, poco más se puede hacer. Sin embargo, si todo sale bien, en un futuro queremos empezar a crear un observatorio de turismo, empezar a implicar los agentes sociales, tanto al pequeño comercio, como a las asociaciones del municipio y las grandes empresas del parque comercial, hoteleras, de restauración… y a partir de ahí empezar a trabajar. El turismo, al fin y al cabo, no tiene que ser lo que el Ayuntamiento de Alfafar quiera, el turismo tiene que ser lo que la ciudadanía de Alfafar quiera. Esta será la única manera de que el turismo de Alfafar crezca y sea aceptado por toda la población.



¿Qué puntos habéis querido buscar y conocer gracias a las empresas que vienen aquí a Fitur?



La verdad es que estamos trabajando en la puesta en marcha de escritorios virtuales y puntos de información virtuales. Esta idea ya la llevamos trabajando unos años, pero por la pandemia tuvimos que paralizarla, ya que en aquel momento no podíamos hacer frente a esta inversión. Al final pensamos que todo lo que tiene que ver con la digitalización de la Administración, es muy interesante y lo que queremos, realmente, es que, esté abierta o cerrada la oficina de turismo o cualquier instalación municipal, tengan la información de toda la localidad, que tengan la agenda cultural, todo lo que pueden visitar… Para ello nos hemos puesto en contacto con diferentes empresas para ver la forma en la que lo podemos trabajar y esperamos que en un futuro estas oficinas virtuales inteligentes sean posibles.