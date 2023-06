Amparo Folgado jura el cargo y será la nueva alcaldesa de Torrent

Tras llegar a un acuerdo con Vox durante la mañana de ayer, la alcaldesa ha logrado los votos suficientes para ser investida y recoger la vara de mando del alcalde saliente, Jesús Ros.

Con un salón de acto lleno hasta la bandera y ante la presencia de cientos de torrentinos y torrentinas, de diferentes grupos políticos, asociaciones, grupos vecinales... Amparo Folgado, líder del PP de Torrent, se ha convertido, de manera oficial, en la nueva alcaldesa de Torrent. La investidura de la 'popular' se ha dado gracias a los votos de Vox, tal y como se anunció ayer en un pacto por la gobernabilidad. Folgado, emocionada, ha recogido la vara de mando de manos de un conmovido, Jesús Ros, que ha tenido buenas palabras para todos y cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento que luchan cada día para que Torrent sea una ciudad mejor.





"Yo saludo el acuerdo y felicitó a PP-Vox por llegar a un pacto de gobernabilidad, porque es legal, me podrá gustar más o menos en lo personal, pero también representa una parte de lo que han querido los torrentinos, por eso, le deseo, de todo corazón, la mayor de las suertes al nuevo equipo de Gobierno", ha sentenciado el, hasta hoy, alcalde socialista, Jesús Ros.



Guillermo Alonso del Real, líder de Vox en Torrent, fundamentales para que el PP pudiera gobernar, durante su discurso, ha querido saltarse "las formalidades" y hablar en un lenguaje "más familiar", porque para el propio Guillermo, "Torrent en una familia", para agradecer, a todos y cada uno de los grupos municipales y personas que los conforman, su ayuda desde su llegada a la política torrentina, haciendo un especial hincapié en la figura de Jesús Ros, al que, con total sinceridad y honestidad, le ha pedido que siga al frente del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento porque con él, "Torrent es mejor".



Amparo Folgado ha manifestado el orgullo que para ella supone ser la nueva alcaldesa de Torrent y ha querido agradecer, de igual manera que sus compañeros en la corporación municipal, el trabajo de todas y cada una de las personas que integran el Ayuntamiento.



"Ser alcaldesa de Torrent es un orgullo por el que voy a dar lo mejor de mí. Hoy Torrent me entrega la vara de mando, que no es un suplicio, es un soporte para llevar a cabo todos los proyectos de estos 4 años de legislatura. Gracias a acercarnos al pueblo pudimos escuchar qué era querían. Mi bandera es Torrent y es lo único que me mueve. Los vecinos me verán poco en el despacho y mucho en la calle, para saber lo que quieren, escuchar… Torrent no es un nombre o un punto en el mapa, Torrent es el que ha vivido y nacido aquí, ser de Torrent no es un sentimiento, es una pasión, ser de Torrent es respetar a nuestros mayores y respetar nuestras tradiciones, culturas y fiestas, ser de Torrent es tener el corazón grande, ser de Torrent, para mí, es un orgullo. Hoy asumo mi compromiso de hacer realidad el sentimiento de tener un gran Torrent", ha concluído Folgado su discurso.