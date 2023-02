Bronca en el pleno de Moncada por los insultos de una concejala del PSOE

Feliciana Bondía, concejala socialista, llamó "niñato" al edil del PP, Pau March, cuando el 'popular' preguntó por los gastos del Ayuntamiento en fiesta.

Bronca en el último Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Moncada con insultos e insinuaciones de pederastia o prostitución. Tras una hora y media de debate municipal, y a escasos 5 minutos del final, una pregunta del edil popular, Pau March, desató la caja de los truenos y calentó a la concejala socialista, Feliciana Bondía, quién, respondió con sendos descalificativos como "Niñato" o "maleducado", al sentirse atacada por una insinuación que el del PP había dejado caer en su pregunta, la vinculación de un diputado socialista en el "caso mediador".





"A la señora Bondía, le están quitando dinero de su área del mayor, para gastárselo en fiestas. Yo lo que espero es que de esas excursiones que han contratado para los mayores ninguna sea con el diputado socialista del caso mediador que se llevaba, luego, a todas las visitas a prostíbulos", esta fue la pregunta del regidor popular, Pau March, que hizo que la concejala socialista perdiera los papeles. "No voy a responder a sus pequeñas provocaciones de pequeño niñato", le espetó la del PSOE tras insinuar que March iba "por el quinto cubata" para insinuar que "aquí todos nos vamos de prostíbulos".



La cosa no quedó aquí, pues Buendía, durante su intervención, no cesó con los insultos y llamó "niñato" y "maleducado" muchas veces más al popular. Finalmente, y al ver que no cesaban las faltas de respeto, el PP de Moncada, y algún edil más de otro grupo político, abandonaron la sala.



No es la primera salida de tono de esta concejala socialista, pues en noviembre de 2021 ya tuvo unas declaraciones fuera de lugar al preguntarle al edil del PP, Vicente Valverde, que no entendía por qué formaba parte de ese partido si él era homosexual. “Es inadmisible que, pleno a pleno, miembros de la corporación municipal tengamos que soportar insultos y faltas de respeto por parte de una concejala. Además, es la responsable del área del mayor, de igualdad y de todo lo relacionado con mujer. Hoy es un día triste para Moncada", ha contestado en exclusiva para ESdiario CV el miembro del Partido Popular, Pau March, tras lo ocurrido en el día de ayer.