Bronca entre el alcalde de Alfafar y la Pilar Bernabé por el paso a nivel

Pilar Bernabé crítica que Juan Ramón Adsuara bloquea la "eliminación del paso a nivel" y pone en su boca palabras que ella no ha dicho: "está jugando con algo muy grave".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado que el alcalde de Alfafar (Valencia), Juan Ramón Adsuara (PP), haga "trilerismo político" sobre las vías del municipio, al tiempo que le ha instado a desbloquear la eliminación del paso a nivel para después abordar el proyecto sobre el posible soterramiento de forma más amplia junto a otros municipios.

"No sé por qué pone el alcalde en mi boca cosas que yo no he dicho, por interés, aún no lo sé, pero es jugar con algo muy grave que es la seguridad y todas las personas que han fallecido en este punto negro", ha lamentado Bernabé, en declaraciones a los medios tras intervenir en Valencia Silicon Forum, preguntada por la petición de Adsuara de que la delegada dimita y por su petición de un soterramiento de las vías, en lugar de la eliminación del paso a nivel que proyecta el Gobierno.

Bernabé considera que el alcalde "se ha pasado de frenada" al afirmar que ella está "en contra de algo" que ella no ha rechazado, una actitud que a su juicio "traspasa todos los límites". Ha reprochado que "no hay que alimentarse de la confrontación permanentemente porque estamos jugando con cuestiones muy serias".

La delegada ha insistido en que el Gobierno y el "alcalde en primera persona" firmaron un convenio "hace apenas unos meses" para la eliminación del paso a nivel, un asunto que se debe abordar "en primer lugar". Así, ha señalado que "eso hay que diferenciarlo de otro proyecto que pone encima de la mesa Alfafar, pero también lo pone Sedaví, Benetússer y otros municipios hasta Silla", que es el soterramiento de las vías.

Bernabé ha indicado que el Gobierno central lleva tres años "pidiéndole al alcalde que ponga en marcha" la eliminación del paso a nivel, para la que "solamente tiene que dar el ok", y ha lamentado que la actuación ya llega "tarde".

En ese contexto, se ha preguntado si "hay algún interés político ahora que no había antes (cuando se firmó el convenio) para cambiar" de postura.

"¿Queremos hablar ahora de soterramiento de las vías? Pues eso es otra cosa. Hablemos de eso. ¿Hablamos de un proyecto del presidente de la Generalitat con su alcalde, compañero de partido, donde solo hablan de lo suyo y de su kilómetro del municipio de Alfafar o abordamos de verdad un proyecto que es de largo plazo y que afecta a muchos municipios y que es a una cosa con la que puedes jugar temporalmente? ¿Vamos ahora al cortoplacismo y a hacer aquí una guerra política, a esa sobreactuación permanente a la que nos tiene acostumbrado el PP?", ha manifestado. Para Bernabé, "esto ralla lo indecente".

La delegada ha señalado que el gobierno va a citar a los ayuntamientos para enseñarles el estudio de tráfico que el Ejecutivo se comprometió a hacer y está terminado. "Solo tienen que ponerse al lado del gobierno para poder acometer esa obra urgente, que es eliminar el paso a nivel. y luego hablemos de otras cosas, pero la primera es esa", ha insistido.

En ese sentido, Bernabé ha advertido que "si mañana hay un accidente ahí, alguien tendrá que responder cuando lleva tres años diciendo que no se elimine ese paso a nivel". "Las personas mueren en ese paso a nivel, en ese punto concreto que tiene una solución rápida, concreta, y que no la quiere abordar, y que firmó. Ya está bien de usar hasta tales límites el juego político para algo que se puede solucionar ya", ha zanjado.

Generalitat crítica la "falta de sensibilidad" de Bernabé

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha anunciado que la Generalitat va a respaldar la propuesta de elevar la solicitud para el soterramiento de las vías del tren en Alfafar-Sedaví-Benetússer a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo realizada por la plataforma de afectados y se ofrece a redactar el proyecto constructivo de la obra.

Así lo ha destacado la consellera tras una reunión mantenida con representantes de la asociación de afectados por este paso a nivel, que ha costado casi 80 muertos en las últimas cuatro décadas. Tanto Salomé Pradas como las representantes de la plataforma han coincidido en que la solución de limitarse a eliminar el paso a nivel planteado por el Gobierno “es insuficiente y no solucionará el problema”.

En esta línea, Pradas ha criticado “la falta de sensibilidad de la delegada del Gobierno y el desconocimiento de la realidad de los municipios afectados al plantear un parche que no solucionará los problemas acústicos y de inseguridad”. Por ello, la titular del departamento ha señalado que “la asociación se ha visto obligada a dar este paso ante la inacción del Ejecutivo y nuestro deber es ir de la mano de los afectados”, ha detallado la titular del departamento.