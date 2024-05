La guia ‘Temps 2024’ convida a viure de manera única el “mediterrani més rural”

L’interior de la Comunitat creix com a atractiu turístic, principalment per al turista nacional, i representa el 91 % dels turistes dels allotjaments d’interior inclosos en la guia Temps.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha presentat este dimarts la guia Temps 2024, una nova edició que “convida a viure d’una manera única el mediterrani més rural”. Es tracta d’una publicació impulsada pel Club de Producte d’Interior de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració de Turisme, que inclou experiències per a olorar, assaborir i gaudir de cada un dels diferents paisatges que conformen les destinacions més originals de l’interior de la Comunitat Valenciana.

Esta nova edició inclou, segons ha detallat la consellera, “allotjaments autèntics amb molta ànima, restaurants seleccionats per la seua cuina de producte local, i experiències per a viure i descobrir entorns naturals únics”.

Nuria Montes ha agraït el treball de tots els empresaris i empresàries que conformen esta guia, ja que “deixen part del seu temps perquè el turista puga viure el seu de la millor manera”. Per a la titular de Turisme, “Temps s’ha convertit en el perfecte company de viatge per a aprofitar el temps de qualitat a l’interior de la Comunitat Valenciana”.

La presentació de la guia Temps 2024 ha servit per a clausurar l’assemblea anual de l’Associació d’Empresaris del Club de Producte Temps d’Interior, un acte en el qual ha participat, a més de la consellera de Turisme, el president de l’associació, Joaquín Deusdad.

En este context, la responsable de la política turística del Consell, ha destacat que “el turisme d’interior és clau per a la supervivència dels nostres pobles i per a la sostenibilitat del nostre territori”. Per això, ha incidit en el fet que “des de la Generalitat, continuarem donant suport a iniciatives com la vostra, que promouen un turisme responsable i sostenible”.

Per la seua part, Deusdad ha assenyalat que “l’interior de la Comunitat Valenciana es troba en un moment dolç, amb un futur prometedor gràcies al canvi de tendències i preferències dels turistes on les experiències i el tracte personalitzat es consoliden com a motivacions principals”.

Així mateix, el president de l’associació ha afegit que el treball de Temps “es veu reforçat amb el manteniment del suport de Turisme Comunitat Valenciana pel turisme d’interior en esta nova legislatura”.

Balanç turisme d’interior 2023

Esta assemblea anual, que ha sigut inaugurada pel director general de Turisme, José Manuel Camarero, ha comptat amb una participació en el Centre de Turisme (CdT) de València i de més de 40 representants d’empreses associades. Ha servit, a més, per a fer balanç de les principals dades d’ocupació del sector registrades en 2023, així com de les previsions d’enguany.

Segons les dades presentades per l’Associació de Turisme d’Interior de la Comunitat Valenciana Temps, l’interior de la Comunitat creix com a atractiu turístic, principalment per al turista nacional, i representa el 91 % dels turistes dels allotjaments d’interior inclosos en la guia Temps.

A més, l’ocupació mitjana per a estos allotjaments va ser l’any passat del 64,5 %, la qual cosa representa un increment del 0,5 % respecte al 2022. En concret, els allotjaments Temps es troben un 37,24 % per damunt de la mitjana d’ocupació de turisme rural nacional i un 49 % per damunt de la mitjana d’ocupació de turisme rural de la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, el preu mitjà d’estos allotjaments durant el 2023 va ser de 72 euros per persona, la qual cosa representa un increment del 4,84 % respecte al 2022, que es traduïx en una pujada de 7,60 euros per persona.

Es pot consultar la Guia Temps en l’enllaç següent.