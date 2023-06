Núria Bueno i Carla Boix proclamades noves Falleres Majors de Sagunt

La cerimònia va ser presentada pel secretari general de la Federació Junta Fallera de Sagunt, Alberto Gómez, i per la subsecretària de recompenses, María Moliner.

El saló de plens de l'Ajuntament de Sagunt va ser el lloc elegit perquè l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, per a proclamar a les Falleres Majors i les seues Corts d'Honor de l'exercici faller 2023-24 de la Federació Junta Fallera de Sagunt. Núria Bueno Caballero, que pertany a la Falla Plaça Ibèrica, i Carla Boix Sarió, de la Falla Doctor Pals, van ser proclamades el dissabte 17 de juny com a Fallera Major i Fallera Major Infantil, respectivament.

La cerimònia va ser presentada pel secretari general de la Federació, Alberto Gómez, i per la subsecretària de recompenses, María Moliner. Així mateix, Núria Bueno i Carla Boix van estrenar els vestits oficials, que són un obsequi de l'Ajuntament, i l'alcalde de Sagunt els va entregar un quadre acreditatiu i les pintes oficials amb l'escut de la ciutat.

L'alcalde de Sagunt va manifestar que les Falles són molt més que els monuments efímers de cartó i fusta: "Són el reflex de la nostra identitat com a poble. En cada resplendor de la foguera, en cada espurna que s'eleva cap al cel, les Falles s'alcen com a símbol d'unitat i vincle entre tots els valencians. Són el fil daurat que tix els somnis d'un poble, la paleta de colors que pinta els nostres carrers de passió i alegria. Com les peces d'un puzle ancestral, les Falles encaixen en cada racó de la nostra història, amalgamant tradició i modernitat, passat, present i futur". Darío Moreno també va recordar el que suposa ser proclamada Fallera Major: "Implica molt més que portar una banda, és un compromís amb les nostres arrels, cultura i història, és portar en el cor la passió de les nostres Falles i la responsabilitat de transmetre aquesta passió a tots aquells que s'acosten a nosaltres".

El president executiu de la Federació Junta Fallera de Sagunt, Ramón Jarque, va donar l'enhorabona a les Falleres Majors i a les seues corts d'honor: "Hui comença el vostre desitjat regnat i no tenim cap dubte que ens representareu amb l'honor que el vostre càrrec comporta". Així mateix, Ramón Jarque convide a tot públic a assistir el pròxim 8 de juliol a l'acte d'exaltació que es celebrarà en el Teatre Romà de Sagunt.

Membres de la Federació, entre els quals cal destacar al president executiu, Ramón Jarque, i el vicepresident general, Hugo Rodríguez, així com les Falleres Majors de l'any passat, Claudia Ramón i Maite Nebot, van participar en l'acte. També van ser presents la regidora que segons està previst serà delegada de Festes i Cultura Popular de l'Ajuntament de Sagunt, Patricia Sánchez Mínguez, i molts regidors i regidores dels ajuntaments de Sagunt, Faura i Gilet, així com els familiars de les Falleres Majors i de les components de les seues respectives Corts d'Honor.

La Cort d'Honor que acompanya a Núria Bueno durant el seu regnat està composta per sis falleres majors: Beatriz Gómez i Méndez (El Mercat), Jessica Rodríguez i Guillén (El Mercat), Emelina García i Peñaranda (La Victòria), Rocío Noverques i Gómez (Teodoro Llorente), Rut María García i Hiraldo (Teodoro Llorente) i Begoña Expósito i Martínez (Eduardo Merello).

Pel que respecta a la Cort d'Honor de Carla Boix, cal esmentar que es compon per Sara Pérez i Martínez (Doctor Pals), Mireia Graullera i Galarza (La Vila), Pilar Mena i Manchón (El Tronaor), Marta Morán i Carrillo (Vila de Faura), Laura Alcantud i García (Xurruca Hispanitat) i Paula Acosta i González (Plaça Ibèrica).