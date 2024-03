Foios: El 90% creu que el sistema actual de recollida de residus és beneficiós

L'Ajuntament presenta els resultats de l’enquesta ciutadana sobre la gestió dels residus

L'Ajuntament de Foios ha presentat, aquest dimarts, els resultats del procés participatiu sobre el sistema de gestió de residus urbans al municipi. Aquesta iniciativa, que és la continuació del projecte de participació iniciat al novembre de l'any passat, ha permés conéixer l'opinió de la ciutadania sobre la gestió dels residus i recollir propostes de millora per al sistema d'arreplegada.

La participació dels veïns i veïnes de Foios ha sigut prou significativa, ja que ha expressat la seua opinió més d'un 7% de la població, quan el més habitual en aquest tipus de processos és aconseguir una participació d'entre un 1% i un 2% de la ciutadania.

“L'enquesta sobre la recollida de residus ha aportat dades molt valuoses sobre les preferències de la població en el sistema de recollida o els principals dubtes i problemes que troben a l'hora de separar els residus, que l'Ajuntament estudiarà i avaluarà per tal de continuar amb la millora del servei”, ha destacat Amparo Pérez, regidora de Sostenibilitat.

Principals conclusions

D'entre les conclusions més significatives destaca que la gran majoria de les persones participants, un 90%, creu que el sistema actual de recollida de residus mitjançant contenidors és beneficiós per al municipi; més d'un 46% opina que hi ha prou contenidors als carrers, encara que augmentarien la freqüència de recollida; i el 61,1% destaca l'esforç de la població de Foios per cuidar l'entorn i reduir la contaminació al municipi.

A banda de respondre a les preguntes de l'enquesta, la ciutadania de Foios ha tingut l'oportunitat, en els darrers mesos, de fer aportacions i propostes de millora. Algunes d'aquestes propostes han sigut millorar la informació i la consciència ambiental de la població, aplicar un sistema de sancions i incentius, acabar amb els abocaments il·legals i millorar la transparència sobre la gestió dels residus.