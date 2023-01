“Es hora de poner el foco en los ciudadanos de Albal”

José Miguel Ferris defiende mejorar la inversión en seguridad y limpieza frente a los parches, los proyectos enquistados y el desmesurado gasto en autobombo

¿Cómo afrontas este reto de ser de nuevo la persona designada para recuperar el Ayuntamiento de Albal para el PP, que desde hace varias legislaturas se resiste?

Lo afronto de nuevo con muchísima ilusión. Tengo que agradecer en primer lugar al partido al Partido Popular de Albal que haya confiado en mí una vez más para encabezar la lista este próximo mayo de 2023, y muy agradecido también a la dirección provincial liderada por Vicente Mompó por confirmar mi candidatura en un margen muy estrecho de tiempo. Me dieron el ok enseguida, con lo cual se agradece porque tienes más tiempo para trabajar y continuar con el proyecto.

En este caso no partes de cero, pues llevas cuatro años como el portavoz del PP en la oposición ¿Qué destacarías de estos cuatro años fiscalizando el gobierno de Albal?

Ha sido un trabajo muy intenso basado en dos cosas: en primer lugar, el trabajo propiamente del Ayuntamiento, donde se han presentado más de 70 mociones esta legislatura, más de 50 preguntas por escrito y se han formulado más de 250 preguntas en el pleno a lo largo de toda la legislatura.

Luego tenemos la parte de trabajo más de calle, con un grupo que nos acompaña a todas partes, con el que hemos querido trabajar por zonas. Vamos recorriendo las zonas del pueblo preguntando lo que necesitan los vecinos. Hay zonas que reclaman medidas más enfocadas al comercio, otras piden más instalaciones deportivas, y luego están las críticas habituales como la falta de limpieza y la falta de seguridad en algunas zonas de la localidad, que es de lo que se queja prácticamente todo el mundo allá donde vayas.

Hemos presentado más de 70 mociones esta legislatura, más de 50 preguntas por escrito y se han formulado más de 250 preguntas en el pleno

¿Consideras que la limpieza y la seguridad son los principales problemas?

La limpieza y la seguridad son el gran talón de Aquiles de Ramón Marí y del PSOE, sólo hace falta pasearte por el municipio para saber lo sucio que está. La gente se queja, y ahora que se acercan las elecciones han hecho un poco de esfuerzo, pero sigue siendo insuficiente y porque tú hagas una campaña de limpieza un par de meses no significa que los otros cuatro años estés cumpliendo con las demandas que los vecinos exigen.

Entonces ¿Qué nota le pones al gobierno de Ramón Marí en Albal?

Si haces la valoración de estos 20 años, todo lo que ha hecho Ramón Marí le ha salido mal. El polideportivo fue uno de los primeros proyectos que llevaron adelante y está ahora mismo destrozado por culpa de no estar hablando con la persona que se encarga actualmente porque no hay buena relación y eso va en detrimento de todos los chicos y chicas que van por ejemplo la escuela de fútbol.

Después tenemos un segundo polideportivo que también construyeron a bombo y platillo, que costó un dineral y donde entró una empresa que quebró, por lo que ahora básicamente está funcionando con una conserjería y una escuela deportiva al 30% del rendimiento de lo que podría funcionar.

Luego está la piscina con las filtraciones del edificio que son un escándalo, o el caso de la avenida principal donde también se hizo una reforma a bombo y platillo, la hicieron a dos direcciones en lugar de dirección única para luego acabar haciéndola de un solo sentido, y en tan sólo unos años ha habido muchísimos arreglos que no han servido para nada, parches y más parches que han costado dinero y recursos al Ayuntamiento para a última hora tener que levantar toda la avenida y volver a reformar de nuevo ahora cuando llegan las elecciones.

Estos últimos meses han entrado las prisas, ahora además han comenzado las obras de la Plaza del Jardí cuando ni siquiera han terminado con Corts Valencianes. Es la actitud del mal estudiante cuando lleva todo el curso suspendiendo un examen tras otro por no estudiar y quiere solucionar el curso el último mes. Es triste que se pretenda engañar a la gente con estos trucos cuando llegan elecciones

Al final te vas dando cuenta que todo lo que se había prometido durante los años de bonanza económica era el chocolate del loro para que la gente picara, y todo acaba saliendo igual de mal o peor que como estaba en un principio.

La limpieza y la seguridad son el gran talón de Aquiles de Ramón Marí y del PSOE, sólo hace falta pasearte por el municipio para saber lo sucio que está

¿Y ante todos estos problemas, cuál es la receta o solución que propone el Partido Popular si llega a la alcaldía en mayo 2023?

La solución en primer lugar es que, cuando el Ayuntamiento tiene una empresa concesionaria de cualquier tipo de servicio, lo primero que tienes que hacer es exigirles el cumplimiento de ese servicio y además tener un poco de mano izquierda y mantener un buen diálogo con ellos.

En el tema de la limpieza concreto la única solución que hay es pagar lo que corresponde a la empresa para que se limpie como toca. Si ponemos ejemplos de la comarca, Massanassa tiene prácticamente la mitad de habitantes que Albal y gasta casi el doble en limpieza. A lo mejor debemos de gastar un poco menos en propaganda y en tener un departamento de prensa sobredimensionado y empezar a invertir más en lo que realmente le importa la gente.

José Miguel Ferris en las oficinas de ESdiarioCV

¿Crees que hay demasiado gasto de propaganda en Albal?

No es una crítica política, sino algo público y notorio. Absolutamente todos los actos y toda la vida en Albal está enfocada a promocionar al alcalde y a su equipo. Ya ha llegado al punto en el que están confundiendo Ayuntamiento con alcalde y con el PSOE. Ya no hay ningún tipo de miramientos ni ningún tipo de pudor, incluso a mí personalmente se me ha atacado desde el perfil del Ayuntamiento.

Se me ha atacado mandando whatsapp a toda la base de datos de vecinos que tiene el Ayuntamiento para decir informaciones en contra del PP de Albal y de mí personalmente. Eso por supuesto lo estamos estudiando para ver si se puede por lo menos conseguir una disculpa pública, pero es la viva imagen de que todo lo que es prensa y propaganda va íntimamente enfocado a promocionar al alcalde y si es posible a atacar al grupo municipal del PP y a mí personalmente como candidato.

Hay demasiado gasto en propaganda en Albal, es algo público y notorio. Absolutamente todos los actos y toda la vida en Albal está enfocada a promocionar al alcalde. Incluso se ha llegado a atacar al PP en la comunicación del Ayuntamiento

¿Y cómo definirías al Gobierno de Albal?

Es un gobierno agotado, un alcalde agotado, un proyecto agotado. Es un gobierno que en un principio la gente pensó que podía hacer un cambio de rumbo en el municipio y a lo largo de los años ha demostrado que estamos exactamente en el punto de salida respecto a donde estábamos. Es un Gobierno que agoniza, al que los 20 años gobernando les ha hecho creer por encima del bien y del mal, piensan que con lo que están acostumbrados a hacer les vale, eso les lleva al conformismo y a la autocomplacencia.

Pero no, lo que valía hace 12 años, no vale ahora. Lo que los vecinos de Albal necesitaban hace dos legislaturas o tres no es lo que necesitan ahora y para ver eso, lo que hay que hacer es salir de los despachos, dejar las fotos y escuchar a la gente, pero escuchar de verdad. El principal ejemplo de esto es la estación de tren, que después de dos legislaturas anunciándola como medida estrella en el programa electoral, con suerte, la vamos a tener ahora. Estupendo, pero es que nuestros vecinos, como Torrent, Paiporta y Picassent, ya tienen metro, mientras nosotros seguimos pidiendo una estación de tren. Y los que tienen tren, tienen la estación en su mismo núcleo urbano, y en Albal habrá vecinos que para ir a la estación deberán desplazarse más de un kilómetro.

Hay veces que los propios vecinos pasan demandas al PP que se solucionan más rápidamente pasándolas a la oposición que al Gobierno municipal porque saben que cuando nos las pasan a nosotros ellos se dan prisa en solucionar los problemas. Para que esté la oposición solucionando tus problemas, mejor pasar a ser gobierno. A lo largo de esta legislatura en la que llevo como cabeza del grupo municipal del PP se ha notado muchísimo la atención al ciudadano.

¿Cuándo vas por la calle por Albal notas una necesidad de cambio?

La gente está muy cansada. Obviamente, la gente que es afín al centro derecha o al PP pide un cambio y que sigas adelante, pero la gente incluso que ha votado a Ramón Marí en muchas ocasiones te dice que ha sido la última vez porque ya está cansada de que siempre sea lo mismo: los mismos programas de fiesta, la misma forma de actuar, la misma desidia, la misma prepotencia.

Si se da la circunstancia y el PP puede sumar con otras fuerzas ¿hablarías con todos los partidos o tendrías alguna objeción?

El Partido Popular de Albal en este momento no está pensando en posibles pactos. Nos presentamos para ganar, para tener mayoría y gobernar. Nadie se presenta a un partido firmando el empate antes de empezar y más cuando sabes que tienes equipo para competir.

Eso sí, llegado el caso, no cierro la puerta a hablar con todo el mundo, pero lo que es una realidad es que Compromís en estos momentos está gobernando en compañía de Podemos y del PSOE con Ramón Marí y no creo que quieran cambiar su situación de muleta por dialogar con el PP a no ser que sean temas puntuales.

En el caso de Vox, de momento no he podido hablar con ellos porque no hay candidato todavía nombrado y no tienen ningún concejal actualmente. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Con otras fuerzas políticas que puedan ser más parecidas al Partido Popular o que forman parte de nuestro espectro político por supuesto que estaríamos dispuestos a hablar. Con todos los partidos de la oposición estoy en contacto permanente y colaborando en la oposición, la relación es buena y espero que siga siendo así, y si se da la situación en la que podamos gobernar, todo será sentarse y hablar. Por nuestra parte que no quede.

La gente que ha votado a Ramón Marí en muchas ocasiones te dice que ha sido la última vez porque ya está cansada de que siempre sea lo mismo: los mismos programas de fiestas, la misma forma de actuar, la misma desidia, la misma prepotencia.

¿Y por parte del PP tienes pensado fichar a otras personas de la sociedad civil o de otros partidos o eso todavía no se ha planteado?

La lista la tengo ya hecha, aunque es un poco pronto para desvelar. Obviamente tenemos gente que venía de Unión Valenciana y que lleva muchísimos años colaborando con nosotros por lo cual ya los consideramos parte de la casa. Después por ejemplo hemos traído a personas de la candidatura de Ciudadanos que sin ningún tipo de problema han venido y han pasado a formar parte del PP, pero no he ido a hablar con ellos porque sean de Ciudadanos, he ido a por ellos porque son los mejores. Toda la gente que sea válida y tenga vocación de servicio público quiero que forme parte del Partido Popular para sumar y ayudar.

¿Y desde el PP de Albal que se reivindica a la Generalitat?

En el tema de la estación de tren vamos unos años por detrás que nuestros vecinos más cercanos que tienen un servicio de Cercanías en l’Horta Sud. En Albal de momento todavía vamos en autobús y estamos a la espera de que se acabe de hacer la estación. Es un proyecto que se lleva anunciando más de 10 años, ahora han señalado que las obras culminaran en febrero, pero aunque la infraestructura esté hecha veremos cuándo pasa el primer tren por Albal.

Los servicios públicos de transporte en Albal dejan mucho que desear respecto a nuestros vecinos como Catarroja, Paiporta o Torrent. Albal tiene una población de 17.000 habitantes que merece tener un transporte como como toca.

El mismo día de las elecciones municipales se meterá la papeleta de las elecciones autonómicas y unos meses después serán las elecciones generales ¿Tienes confianza en que pueda haber un gobierno del PP en la Generalitat Valenciana, en la Diputación de Valencia o incluso el Gobierno de España que puedan ayudarte si eres alcalde Albal?

Tuvimos la cena de Navidad y estuvo Vicent Mompó con nosotros y ya le dije que confiaba en él, en su proyecto y en que fuese presidente de la Diputación porque si llego a ser alcalde no voy a dejar de llamar a su puerta para pedirle todo lo que necesitamos para Albal, y lo mismo a Carlos Mazón. No pararemos de llamar a puertas y espero que mis superiores jerárquicos me llamen pesado antes que descuidar lo que hace falta para Albal. Falta ambulatorio, hace falta el segundo instituto que también está en proyecto pero no llega nunca, y nos hace falta servicios dignos para un pueblo de 17.000 habitantes, eso es lo que me comprometo a reivindicar a la Generalitat y la Diputación con nuevos gobiernos del PP.