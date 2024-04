Bomberos mantienen el seguimiento en la planta de reciclaje Requena

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha abierto una investigación a la empresa gestora de la planta de reciclaje como consecuencia del incendio

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia mantiene un dispositivo de seguimiento de los trabajos que está llevando a cabo la maquinaria pesada en la planta de San Antonio de Requena, nueve días después del incendio declarado en la instalación, que acumulaba toneladas de material de reciclaje como balas de plástico prensado.

Según ha señalado el Consorcio, los bomberos se desplazarán cada día para revisar esas tareas in situ en "momentos puntuales" de la jornada, y durante el tiempo que se requiera, pero no es necesario que estén de manera continuada en el interior, ya que se ha evaluado que la situación actual ya no lo requiere.

Según ha informado el consistorio en sus redes sociales, el Consorcio de Bomberos, en coordinación tanto con este Ayuntamiento como con el de Utiel, solicitó este martes la movilización de maquinaria pesada para intensificar los trabajos de extinción, que trabajará esparciendo tierra sobre las áreas afectadas por el fuego para contribuir a la extinción del incendio.

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha abierto una investigación a la empresa gestora de la planta de reciclaje como consecuencia del incendio, que llevó a este departamento a pedir al vecindario reducir la actividad al aire libre y fomentar la de interiores, así como utilizar protección para los trabajos al aire libre.

El objetivo de la investigación es determinar si la empresa gestora de la infraestructura "ha incurrido en algún tipo de infracción en la Ley de Responsabilidad Medioambiental".