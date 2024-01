Se acabó el meterse mano en la playa nudista de Sagunto

El Ayuntamiento de Sagunt ha decidido arrancar la vegetación que permitía la 'intimidad' de las parejas que iban a la playa de la Almardà a mantener relaciones sexuales.

El Ayuntamiento de Sagunto ha decidido poner fin a la zona de 'manoseo', la zona de la Almardà, cercana a la playa nudista de la localidad, tras años de quejas de los vecinos, pues, una zona de matorrales, se había convertido en 'sodoma y gomorra'. Las tareas de retirada de vegetación, llevadas a cabo por la empresa municipal SAG, se van a prologar durante varios días, pero desde las asociaciones vecinales se muestran satisfechos, ya que, por fin, el consistorio ha decidido tomar cartas en el asunto: "ya no habrá donde esconderse".



Esta intervención, que responde a una denuncia que los vecinos de la Almardà llevan reivindicando desde hace más de diez años, no solo tiene como objetivo limitar el tramo de la playa, situado entre la gola de Quartell hasta el parking de la calle Falcó, lugar conocido por el 'cruising', palabra utilizada para referirse a los encuentros sexuales esporádicos, también incluye un solar frente a la gola donde hay árboles y malas hierbas.



Con el objetivo de que esta situación no se vuelva a convertir en problemática cuando los árboles y las hierbas vuelvan a crecer, el consistorio llevará a cabo un protocolo de mantenimiento periódico.