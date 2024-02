ESpolítica / ¿Habrá acuerdo entre Bolaños y Pons con Reynders para el CGPJ?

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de análisis de ESdiario. El ministro Bolaños y González Pons (PP) volverán a reunirse con Reynders en Bruselas el próximo 12 de febrero.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del subdirector del periódico, Benjamín López, y del sociólogo Alberto Sotillos. Además, entrevistamos a Elisa Vigil, diputada en la Asamblea de Madrid por el PP.

El 12 de febrero tendrá lugar una nueva oportunidad para dilucidar, en el seno de la Unión Europea, si la necesaria renovación del CGPJ es una entelequia o, al contrario, se volverá una realidad. Con la mediación del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, el enviado de Pedro Sánchez a Bruselas, el ministro Félix Bolaños, pondrá las cartas del Gobierno encima de la mesa.

Hay dos modelos en juego para renovar el CGPJ: el "de Bolaños" y el "del PP", sintetizan fuentes de la dirección nacional de los populares a ESdiario. Y solo uno acabará ganando. La propuesta que mantienen -inamovible- los de Feijóo es que la renovación del CGPJ concurra simultáneamente con la reforma de la Ley del Poder Judicial para garantizar la "despolitización", piden desde el PP, de la Justicia.

Y la propuesta del PSOE parece que toma fuerza en la Unión Europea. Y es que en un comunicado emitido este miércoles por el propio comisario Reynders después de una hora y media de reunión en la sede del Ejecutivo comunitario, da las claves de por dónde puede ir la postura de la UE. En el mismo insiste a las partes sobre la "importancia de establecer un diálogo constructivo" por la necesidad existente de "proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros”. Es decir, primero renovar el CGPJ y luego abordar la reforma.

Benjamín López: “Sánchez y su Gobierno encabezan los ataques a los jueces”

El subdirector de ESdiario, Benjamín López, destaca en el editorial de ESpolítica que, a tenor de los ataques a los jueces incómodos para los intereses políticos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, son críticas "que proceden de los partidos separatistas, con especial saña desde Junts, pero también, y esto es lo más preocupante, desde el propio Gobierno".

"El presidente del Gobierno ha sido el primero en dar carta de naturaleza al lawfare, que no es otra cosa más que acusar a algunos jueces de prevaricar. Óscar Puente tres cuartos de lo mismo. Y Teresa Ribera recientemente ha ido un poco más allá al señalar con nombre y apellidos al juez Manuel García Castellón, acusándole sin tapujos de tomar decisiones procesales con el afán de interferir en determinados momentos políticos", asevera López en su editorial.

"Todos estos ataques a los jueces, encabezados por el Gobierno, suponen un ataque a la separación de poderes sin precedentes o, lo que es lo mismo, a la esencia del sistema democrático", incide el subdirector de ESdiario. "Sánchez está jugando con fuego de una manera totalmente irresponsable", sentencia.

Elisa Vigil (PP) desmonta la ‘fachosfera’ de Sánchez

El presidente del Gobierno insistió en su defensa en la ley de amnistía y arremetió contra una "fachosfera" que afirma que busca "derrocar" al Ejecutivo. "Se dedica a polarizar, insultar y generar una desconfianza con un fin claro", dijo Sánchez. "La derecha tiene un naufragio de ideas. Están parasitados por la ultraderecha", añadió el presidente del Gobierno.

Y es que la ‘fachosfera’ tiene alrededor un muro, el muro ideológico que el propio Sánchez prometió levantar para dejar detrás a los que no piensan como él. A un lado el PSOE y sus aliados, entre ellos Sumar y todos los enemigos de la Constitución y sus respectivos votantes y, al otro, el resto de la población: el PP y Vox y los once millones de españoles que les han votado; los jueces que no se pliegan al guion que ha escrito Sánchez; Felipe González, Alfonso Guerra y el resto de socialistas del ‘antiguo Testamento’ que se oponen a la deriva del PSOE, entre otros muchos; los periodistas molestos y todo aquel que desafíe el discurso oficial.

En este sentido, la conocida Elisa Vigil, diputada en la Asamblea de Madrid por el PP, ha querido contestar al insulto del líder del Ejecutivo nacional y ha celebrado que "el PP" -su partido- "no esté en la sanchosfera". Además,