Rufián no falla a su “cita vergonzosa de Nochebuena” insultando a Felipe VI

El portavoz de Esquerra en el Congreso ha compartido una serie de publicación sobre el discurso de Felipe VI que han levantado la indignación de todo el mundo en redes

Como cada 24 de diciembre a las nueve de la noche, las televisiones del país interrumpen su programación para emitir de forma íntegra el discurso de Navidad del Rey Felipe VI. Un acontecimiento tradicional ya en España que es duramente criticado por los sectores de la izquierda radical. En especial, del independentismo.

Y es que a esa cita del 24 de diciembre no podía dejar de reaccionar el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. Una cita a la que ha acudido, como ocurrió el año pasado, con insultos y faltas de respeto a todos los españoles, en especial a la institución de la Jefatura del Estado.

Rufíán decidió compartir, concretamente, una serie de fotografías en las que se veían objetos inútiles, como una silla con una forma en la que una persona no se podría sentar, una olla con dos agarres en el mismo lado que sería imposible de sujetar o una caja fuerte hecha de cartón. Y, acompañando a todas ellas, una fotografía de Felipe VI.

El objetivo, como siempre, es el de insultar a los españoles. Pero no fue solo este el mensaje polémico de la noche. Rufián subió también una fotografía de Felipe VI siendo solo un niño, dándole la mano a Franco. Una foto que acompañó con el lamentable texto “No hay que olvidar nuestros orígenes”. Unas publicaciones que recibieron contestaciones muy tajantes de los que se han sentido ofendidos. “No has fallado a tu cita vergonzosa de Nochebuena, como siempre, traidor”, ha espetado uno de los tuiteros.