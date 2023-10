¡Gente de derechas, no olviden mascarillas de oxígeno, no vayan a hiperventilar!

La ingeniosa tribu progre encuentra un verbo que esputa sobre la derecha cuando advierte del peligro del Frankenstein 2.0: “Señoras, señores, son muchos, sí, ¡pero están hiperventilando!".

Es una nueva epidemia. Fernando Simón ya ha llamado a China para pedir millones de mascarillas de oxígeno. Porque media España va a morir de un sofoco. El barrio de Salamanca quedará desierto. Sus insignes inquilinos fulminados por un patatús. ¡Aprovechen los okupas, aproveche la Colau! Los corredores del Retiro, tan estilosos, colapsarán de golpe. Los taxistas arrollarán a los patinetes y los de Glovo a los turistas. Lo tienen todos merecido por quejarse de Sánchez & Co.

¡Señora, una no puede estar hiperventilando todo el día! Deberían imprimirlo en las cajetillas de tabaco: hiperventilar es malo para la salud. Al lado, la foto de Feijóo y Abascal. Con suerte se reducirán los espacios donde hiperventilar. Como ahora las zonas de fumadores. No oiga, Pepita, usted no puede criticar a Sánchez en plena calle. No querrá dar usted hiperventilar junto a sus vecinas. Vaya a la narcosala de Lagasca: allí podrá quejarse a gusto junto a aquellos dos yonquis de Suresnes.

De hecho, la gente de derechas pecó de temeraria el pasado 23J. A muchos los vi resoplando al depositar el voto. Otros ya estaban hiperventilando fuera del colegio electoral. Y claro, si usted se desmaya, no espere ayuda del interventor del PSOE. Igual la de Sumar sí se anima con el boca a boca, pero dudo que en ese caso prefiera usted resucitar.

Mirándolo bien, todo tiene sus ventajas. Voy a pedir a las eólicas que instalen sus aerogeneradores en Barcelona el próximo domingo. Con tanto facha hiperventilando tendremos energía eólica para años. En la concentración de Felipe II ya volaron toldos y banderas de España. Incluso un señor de Murcia aprovechó para dar la vuelta al mundo en su globo aerostático.

Son 11 millones. Es mucho aire. Como decía el poeta:

¡Llenaremos neumáticos,

hincharemos colchonetas,

inflaremos los carrillos y tocaremos las trompetas,

también tubas, trombones y cornetas!,

pero si veo a Sánchez pactar

con indepes y los de la ETA

soplaré para dentro

aunque me salga una pedorreta.