Artículo 49 de la Constitución: envoltorio bonito para tapar una discriminación

Entre los socialdemócratas se está poniendo de moda esta estrategia que consiste en coger un fin aparentemente bueno y aprovechar para introducir su docrtina o intervenir en la sociedad.

Emulando al refranero español, el camino al socialismo está empedrado de buenas intenciones. Es decir el camino al desastre. Los políticos de corte socialdemócrata siempre hacen la misma estrategia: cogen un fin que aparentemente es bueno -y sobre el cual hay una cierta unanimidad en la sociedad- y lo aprovechan para introducir su doctrina o alguna intervención sobre la sociedad. A este efecto me gusta llamarlo la “teoría del envoltorio bonito”: con algo bonito te regalo intervencionismo o doctrina.

Esto lo estamos viendo de forma muy alarmante en los últimos tiempos como veremos en los ejemplos que a continuación expondremos. Todos ellos de una preocupación máxima desde el punto de vista liberal. Veremos también como políticos que en teoría deberían estar en alerta han aprobado, incitados por esas buenas intenciones, las medidas que los socialistas han presentado.

Primer ejemplo

En primer ejemplo lo hemos visto en el Congreso de los Diputados hace unos pocos días. Con el envoltorio bonito -y sí, acertado- de cambiar el término “disminuido” por el de “persona con discapacidad” del articulo 49 de la Constitución Española se ha aprobado por primera vez en democracia la desigualdad de oportunidades. Concretamente esta modificación de la Carta Magna introduce un segundo artículo que ora de la siguiente forma en su ultima frase: “Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Es decir que al amparo del articulo citado podrán darse beneficios adicionales a las mujeres con discapacidad frente a los hombres con discapacidad, sin por ejemplo atender el grado de discapacidad que la persona tenga. También incitan a el fraude de ley para los hombres con discapacidad amparándose en la famosa Ley Trans aprobada en la pasada legislatura. Finalizo esta critica diciendo que me parece bueno el cambio de término dentro de nuestra ley fundamental como la atención de forma especial a los menores con discapacidad.

Segundo ejemplo

El segundo y alarmante ejemplo que nos espera de aquí a poco tiempo es el que ya está apuntando el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y es el relativo al acceso de los menores a la pornografía. Es cierto que, según estudios de psicólogos infantiles, los menores acceden cada día antes al consumo del porno, llegando incluso a empezar a acceder a los 9 años de edad. Aquí tenemos que estar muy pendientes a los acontecimientos dado que esto -y viendo la experiencia- puede desencadenar en la elaboración de una Ley la cual induzca al control de contenidos en la red. Y quien sabe si ese control de contenidos no se traduzca a la larga en censura de contenidos no solo pornográficos, degradantes o violentos para los menores sino que también de contenido políticos e ideológicos.

Una idea que no es descartable ya que como bien dijo la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von Der Leyen en el Foro Económico de Davos el peligro de Europa es ahora la desinformación y los bulos. Retomando el problema inicial las mejores medidas que se pueden adoptar es que los padres controlen directamente los contenidos a los que acceden sus hijos con herramientas como bloqueo de paginas web, aplicaciones duplicadoras, tiempo de uso del móvil, etc. También seria bueno la realización de sesiones informativas en centros educativos.

Tercer ejemplo

El tercer ejemplo y para finalizar esta reflexión lo tenemos también dentro de la factoría Von der Leyen. Actualmente en Europa se está trabajando en dos herramientas tecnológicas que van a revolucionar la vida tal y como la entendemos. A saber: el Euro Digital y la Identidad Digital Europea. Nos tratan de vender que el Euro Digital nos va a ayudar a realizar pagos de forma mas cómoda a la que venimos llevando hasta ahora -yo no veo que incomodidad hay con los actuales medios de pago-. Por otra parte nos dicen que la Identidad Digital Europea nos simplificaría los trámites administrativos dentro de la UE. Con ella, podremos tener en la misma aplicación el DNI, Pasaporte, Tarjeta Sanitaria, Certificados Digitales, etc. Aquí con la buena excusa de la comodidad para el ciudadano podemos caer en el control mas absoluto de la sociedad.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

Con ambas herramientas -que suponemos que estarán integradas- podrán controlar nuestros gastos, nos podrán obligar a usarlas para acceder a distintas aplicaciones (como redes sociales), catalogarnos como ciudadanos, etc. En China, que es de donde parece ser que se están inspirando, han llegado a implantar el llamado crédito social. Es decir, que tu no puedas acceder a ciertos servicios o productos porque has agotado ese crédito social y para restaurarlo te verás obligado a realizar aportaciones a la comunidad o esperarte un año.

Finalizo estas líneas con una frase de una gran defensora de la Libertad como era Ayn Rand que nos ilustra muy bien todo lo dicho: “El grado de libertad de un país es el grado de su progreso”. Es decir cuanta más libertad tengamos mas progreso tendremos. ¡Atiendan señores socialdemócratas!