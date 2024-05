Alberto Sotillos se estrena en ESdiario con su vlog 'De izquierdas, pero normal'

El sociólogo, consultor y analista político se estrena en este periódico con un videoblog que, además de analizar la actualidad más polémica, no dejará indiferente a nadie.

Esta vez en Soy de izquierdas, pero normal hablamos de la derecha porque soy de izquierdas, pero soy normal.

Soy de izquierdas porque creo que las propuestas de izquierdas progresistas son mejores para la sociedad. No porque crea que la derecha va a ser absolutamente terrible y me va a dar un miedo horrible y entonces va a venir Franco y nos va a hacer más pantanos. Puede pasar, pero no es el momento en el que estamos.

Soy de izquierdas porque creo que las propuestas deben de ser ilusionantes. No entiendo este reto que parecen tener algunos partidos políticos de izquierdas de a ver cuánto es capaz de tragar mis votantes con tal de que no gobierne la derecha. Votadme a mí o gobierna la derecha.

¿Pero por qué te voy a votar a ti si soy de izquierdas? Pero dime, ¿por qué es parar a la derecha solamente? Pues fíjate, soy de izquierdas, pero soy demócrata. Es más. Soy probablemente más demócrata que de izquierdas, porque si no lo fuera no podría ser en muchos casos ni de izquierdas ni de derechas.

Y no me gusta esto del miedo, porque además supone vivir de la polarización de la sociedad, es decir, de enfrentarnos los unos a los otros. Y yo no soy de izquierdas para enfrentarnos los unos a los otros. Soy de izquierdas para que podamos progresar como sociedad. Aquellos que polarizan la sociedad lo que están haciendo es dividirnos.

Por lo tanto, soy de izquierdas, pero normal, no le tengo miedo a la derecha, quiero ganar a la derecha con propuestas que sean más ilusionantes, gobernar simplemente para que no estén los otros. No es gobernar para algo, es mantener a unos partidos políticos en el poder frente a otros. Es decir, es mantener a unas élites muy pequeñas en sus privilegios frente a otras élites. Y eso no es de izquierdas. Lo que es de izquierdas es construir un país juntos.