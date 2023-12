ESpolítica / ¿Habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña?

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de análisis de ESdiario. Armengol amaga con una reforma de la Constitución mientras Sánchez pacta la legislatura con Junts y ERC fuera de España.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del subdirector del periódico, Benjamín López, y del abogado y criminólogo Pablo de Palacio.

Entre otros principales asuntos, analizamos el discurso que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, enarboló este miércoles en la Cámara Baja en el acto de celebración del 45 aniversario de nuestra Constitución; la justificación de la amnistía, y hasta la compra del concepto de lawfare o politización de la justicia, que Pedro Sánchez está mostrando públicamente; o si España avanza hacia un referéndum de autodeterminación, son otros de los temas que tratamos esta semana en ESpolítica.

Armengol abre la puerta a una reforma de la Constitución

Tal y como avanzamos en ESdiario, en el Día de la Constitución, la presidenta socialista del Congreso abrió en público, en un discurso institucional, en la sede de la Soberanía Nacional, el melón de la reforma constitucional. "Nuestra norma suprema fue escrita hace 45 años y, en algunos aspectos, la España de hoy se parece muchísimo más a nuestra Carta Magna que la de entonces. Eso significa que hemos avanzado mucho desde 1978, que nuestro país amplía y conquista derechos sociales. Significa también que la Constitución es un proyecto vivo, de futuro, que se va construyendo cada día", aseveró la presidenta del Congreso.

Y por si no había quedado claro, Armengol insistió: "A día de hoy, considero legítimo plantear que la Constitución no debe someterse a revisión alguna, y también me parece legítimo defender su renovación, al menos en cuestiones básicas, como convertir el Senado en una verdadera cámara de representación territorial o responder a las exigencias del siglo XXI".

Tal y como el subdirector de ESdiario, Benjamín López, expresa en el editorial de ESpolítica, "reformar la Constitución es algo muy serio. Requiere saber qué es lo que se quiere reformar y partir de una voluntad de consenso. Ni lo uno ni lo otro se dan en estos momentos, es evidente. En esas condiciones no es prudente ni sensato ni conveniente explorar ese camino", subrayó.

"Menos aún lo es intentar reformarla por la puerta de atrás, mediante leyes que sean luego interpretadas de una forma más que amplia y expansiva por el Tribunal Constitucional. Eso solo puede conducir a la crispación y la división. Sin ir más lejos, la ley de la amnistía sigue ese camino", asevera en su editorial Benjamín López.

"Una reforma constitucional requiere una mayoría parlamentaria que no es una mayoría normal, es decir, no requiere una mayoría absoluta, como estamos acostumbrados en según qué temas, sino que requiere 3/5 de las cámaras que voten a favor de esa reforma constitucional", explica a ESdiario el abogado Pablo de Palacio.

"Por lo tanto, es una reforma, es una proposición que, si bien es cierto que tiene cabida en nuestro ordenamiento vigente, pero es cierto que requiere un consenso político que en estos momentos yo no sé si realmente existe", asevera el abogado.

La amnistía y ¿un referéndum de autodeterminación?

"La amnistía no cabe", "eso no es planteable en un estado constitucional, porque sería suprimir el poder judicial", "no va a haber amnistía ni referéndum", estas no son afirmaciones de Feijóo o Abascal. Ni tan siquiera de algún otro político del PP o de Vox. Aunque 134 días después desde los pasados comicios generales del 23 de julio en buena parte de las filas socialistas se haya sufrido, parece, una amnesia selectiva, la inconstitucionalidad de la ya tramitada en el Congreso Ley de Amnistía -con la única firma de Patxi López- era lo que desde el PSOE, incluido Pedro Sánchez, profesaban con férrea contundencia.

Todo ha cambiado desde entonces. Y no solo se acepta ahora desde el PSOE la amnistía como animal de compañía."Si Puigdemont busca una mediación, que venga al Congreso, que es el perfecto mediador", aseveró el mismísimo Pedro Sánchez en 2017. Qué recuerdos aquellos. Ahora, un incontrovertible cambio de opinión ha llevado al presidente del Gobierno a asegurar que "la amnistía no era el paso siguiente que quería dar, pero es coherente para normalizar Cataluña" y a justificar al verificador porque "puede facilitar la negociación, tenemos que abordar la convivencia y superar la situación de 2017", remarcó.

La ley de amnistía ya está en trámite en el Congreso -con la única firma del PSOE- y, ahora, la pregunta es si el PSOE, exigido por sus socios de Junts y ERC, dará el paso de defender el referéndum de autodeterminación.

"El problema aquí no es el hecho de hacer un referéndum como tal. La Constitución establece que pueden hacerse consultas en según qué aspectos determinados. No obstante, lo que hemos de recordar es que aquí lo que se está pretendiendo es un referéndum cuyo objeto es la separación de la unidad de España", remarca Pablo de Palacio. "Y eso sí que la Constitución es muy tajante. Es decir, no puede haber ningún tipo de consulta, referéndum o cualquier política con otra nomenclatura que tenga por objeto romper la unidad de España", sentencia en ESpolítica.