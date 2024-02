ESpolítica / La Justicia contra los planes de Sánchez: ¿habrá amnistía?

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de análisis de ESdiario. La junta de fiscales del Supremo aprecia indicios de terrorismo para imputar a Puigdemont. La Ley de Amnistía en jaque.

Como cada semana, analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas del panorama político y económico nacional.

En esta entrega de ESpolítica, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del subdirector del periódico, Benjamín López, y del sociólogo Alberto Sotillos. Además, entrevistamos a Luis Cortés, coordinador estatal de la asociación de agricultores españoles Unión de Uniones.

Nuevo varapalo para Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y su Ley de Amnistía. La junta de fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, llevada a cabo este pasado martes, ha determinado que se corresponde investigar al grupo violento Tsunami por delitos de terrorismo. En una votación donde 12 de los 15 fiscales han mostrado su posición a favor, han prevalecido, por tanto, las opiniones contrarias al criterio inicial de Álvaro Redondo, el fiscal responsable del primer borrador.

Cabe recordar que Redondo ha modificado diametralmente su postura después de una reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo que generó un cambio en el segundo informe presentado. Además, la mayoría de los fiscales (11 de ellos) coinciden en la existencia de indicios de delitos relacionados con los aforados implicados en Tsunami, entre los cuales se encuentran Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg.

Benjamín López: “Sánchez está quedando en evidencia en la UE"

En el editorial de ESpolítica, el subdirector de ESdiario, Benjamín López, ha señalado que "el inmoral comportamiento de Pedro Sánchez respecto a Carles Puigdemont está quedando en evidencia donde más le duele al presidente del Gobierno y donde menos control tiene: la Unión Europea".

En este sentido, incide el periodista que "mientras aquí el PSOE y el Ejecutivo hacen contorsionismo democrático y jurídico para borrar los delitos del prófugo ex presidente de la Generalitat de Cataluña, la Comisión Europea señala directamente los vínculos entre el mandatario ruso, Vladimir Putin, y el propio Puigdemont".

"La corrupción política que supone comprar la investidura a cambio de una ley de amnistía a unos políticos bajo sospecha, ahora también por traición, podrá imponerse en España gracias al control institucional que ejerce el sanchismo, pero es muy complicado que supere la muralla de la UE. Ahí, contra ese muro, puede acabar estrellándose la ambición indecorosa y antidemocrática de Pedro Sánchez", sentencia el subdirector de ESdiario.

Entrevista a Luís Cortés, uno de los líderes de las protestas de los agricultores

En esta edición de ESpolítica, además, hemos entrevistado a Luis Cortes, coordinador estatal de la asociación de agricultores españoles Unión de Uniones, quien ha incidido que "no somos cómodos" por ello, argumenta, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido con las otras tres organizaciones agrarias pero no con ellos. "no somos cómodos y tampoco nos dan subvenciones, por lo que el ministro no tiene capacidad de presionarnos", destaca.