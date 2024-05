Alberto Sotillos: "Los partidos políticos nos están robando la democracia"

El sociólogo sostiene en su vídeoblog 'De izquierdas pero normal' que, por ejemplo, "no es democrático utilizar las instituciones para que no llegue Vox", en clara alusión a Pedro Sánchez.

Las instituciones del Estado son aquello que conforma el Estado. Elementos que no son ni de izquierdas ni de derechas, son de los ciudadanos, es decir, son de todos nosotros.

Hay instituciones de todo tipo: el CIS, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o incluso un Consejo de Ministros y sus ruedas de prensa. Todo eso es de todos nosotros, es del Estado. Unas veces está un partido, otras veces está otro partido y son los profesionales los que lo sacan adelante.

Pues bien, cuando esas instituciones se utilizan de manera partidista, eso no es ser de izquierdas ni aunque sea para frenar al fascismo, a la ultraderecha o a Vox.

Nos plantean la duda de ¿es que Abascal puede ser vicepresidente del Gobierno? ¿Es que puede pactar con el Partido Popular y llegar a gobernar? Vamos, ninguna gana tengo de que VOX gobierne. Nada más lejos de mi voluntad política, nada más lejos de mis intereses. No hay nada que comparta con cómo VOX desarrolla un programa para la sociedad española, porque no hay ningún tipo de progreso. Ahora bien, si Vox llega a las instituciones es democrático.

En cambio, no es democrático utilizar las instituciones para que no llegue Vox. Eso no es democrático. Ya sabéis que si tengo que elegir me quedo siempre con la democracia, porque la democracia es lo que nos va a permitir poder ser de izquierdas, de derechas o lo que cada uno quiera ser y vivir todos en paz y tranquilos.

Si vemos la manipulación del CIS, pues eso no es de izquierdas, no se manipula el Centro de Investigaciones Sociológicas para hacer encuestas que favorezcan a un partido político en detrimento de otro. Así no se para el fascismo, se para con ideas, con mejores propuestas políticas.

¿Os acordáis aquello de quién depende la Fiscalía? Pues la Fiscalía dependerá el Gobierno, pero es independiente. No se puede utilizar para algo concreto, para un interés político personal. Las instituciones son de todos. El Tribunal Constitucional, ¿cómo puede ser que todas las instituciones ahora mismo estén en duda? ¿Cómo puede ser que se utilicen por una parte contra otra?

Y ojo, cuidado, que esto no es solo de izquierdas. Vamos al Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo puede ser que Feijóo diga que lo protege de Sánchez? Oiga, usted no es nadie para proteger una institución de otro partido político.

Es que no son vuestras, es que son nuestras instituciones y están ahí para que cuando uno u otro pase, nosotros, los ciudadanos, tengamos espacio para protegernos, para defendernos y para confiar. Y hoy, desgraciadamente, os estáis cargando la confianza en nuestras instituciones y ese robo es absolutamente antidemocrático.