Moreno acorrala a Espadas y el PP lo fulmina por lo mismo que a Sánchez y Begoña

Los decibelios en el debate político no sólo suben en Madrid en el Congreso de los Diputados, también en el Parlamento andaluz se ha vivido una sesión de control al Gobierno del PP de Juanma Moreno con durísimas acusaciones y alusiones directas al caso de presunta corrupción en el que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder de la oposición y portavoz del PSOE en la Cámara andaluza, Juan Espadas, se ha vuelto a mostrar bastante crispado al dirigirse al presidente de la Junta, al que ha acusado de mentir y le ha espetado una desafortunada frase, viendo la trayectoria de los socialistas: "Ustedes hacen una cosa y dicen otra". Estas palabras han provocado un gran ruido en la sala y han recibido respuesta de Moreno, que ha sacado todas las mentiras o 'cambios de opinión' de Sánchez: su postura con la amnistía, Podemos, Puigdemont y, la última, sobre su mujer, Begoña Gómez.

Pedro Sánchez nos ha mentido todos los días: "Con Bildu no vamos a pactar, no habrá indultos o no dormiría tranquilo con Podemos".



Pasará a la historia por decir una cosa y hacer la contraria.



Señor Espadas, no hable de mentira mientras Sánchez sea presidente.